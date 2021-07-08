Автотрассу М-12 планируют продлить до Тюмени и Челябинска в 2024 году

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что автотрассу М-12 «Москва – Казань» после Екатеринбурга продлят до Тюмени и Челябинска. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, завершение строительства планируется в 2024 году.

«Сегодня в ходе работы президент нам поставил новую задачу — дойти до Тюмени, до Челябинска и замкнуть кольцо в Екатеринбурге. Это еще примерно 600 километров дороги», — сказал Хуснуллин.

Ранее президент России Владимир Путин во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию поручил продлить трассу «Москва – Казань» до Екатеринбурга за три года.

Предполагается, что трасса М-12 разгрузит дорогу М-7 «Волга», поможет сократить число аварий в коридоре Москва — Казань, будет способствовать повышению безопасности дорожного движения, а также свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации с сетью скоростных дорог европейской части России.