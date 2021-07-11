Все об инциденте в Шереметьево, где пассажир открыл аварийный люк самолета

Инцидент произошел ночью 11 июля с самолетом авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Шереметьево в Анталию рейсом 5625. Рейс был задержан на некоторое время, все зарегистрировавшиеся пассажиры уже находились в самолете.

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Видео с ситуацией на борту очевидцы распространили в сети — ролик стал вирусным в TikTok и собрал миллионы просмотров. Одна из пассажирок рассказала, что многим на борту было жарко, одна из женщин стала требовать у экипажа «решить вопрос прямо сейчас», потому что у нее «ребенок задыхается».

После этого другой пассажир, также отказавшийся ждать, «под одобрение толпы» подошел к левой двери самолета и открыл аварийный люк, в результате чего система лайнера автоматически выпустила надувной трап, рассказала очевидец.

Как пишут СМИ, участником инцидента стал 42-летний мужчина.

После открытия трапа пассажиров высадили из самолета, также было принято решение заменить борт, сообщил сотрудник перевозчика РБК.

В авиакомпании «Россия» подчеркнули, что в итоге вылет задержался на четыре часа — при этом на момент открытия двери задержка составляла не более 20 минут.

Авиакомпания создала комиссию по расследованию эпизода и теперь хочет подать в суд на пассажира, чтобы взыскать с него ущерб, передает РИА «Новости». Сумма потерь будет складываться из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери самолета.

По факту инцидента начата доследственная проверка.

«По предварительным данным, сегодня, в ночное время, при подготовке к взлету воздушного судна следовавшего рейсом Москва – Анталия, один из пассажиров произвел несанкционированное открытие двери с автоматическим выпуском аварийного трапа и его повреждением. Воздушное судно отстранено от полета, 516 пассажиров и 16 членов экипажа направлены в пункт назначения резервным бортом», — говорится в сообщении на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Толпы на прилете и вылете

В эти выходные аэропорт Шереметьево попал в заголовки и с другой историей. В субботу пассажиры распространили видео, на которых показываются огромные очереди и переполненный зал у пунктов погранконтроля.

Люди с чемоданами и духоте ждут своего вылета, не соблюдая при этом социальную дистанцию и масочно-перчатный режим. Сотрудники регистрации были вынуждены вызволять из толпы людей, чтобы те успели на свой самолет.

Директор дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова заявила, что Шереметьево работает в штатном режиме, для урегулирования ситуации были выделены дополнительные стойки регистрации, а для оказания содействия пассажирами в терминалы для работы были привлечены супервайзеры и диспетчеры. Обращений и жалоб от клиентов по поводу возможного опоздания на рейсы, по ее словам, предприятие не получало.

Она также объяснила, что проблема с очередями была вызвана возросшим временем проверки документов, что в свою очередь связано с ситуацией с коронавирусом.

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Пассажиров, вылетающих из терминалов D, попросили заблаговременно прибывать в аэропорт во избежание очередей из-за дополнительной обработки документов и затруднений дорожного движения.

11 июля ситуация повторилась. Очереди в «Шереметьево» сохраняются как на прилете, так и на вылете. Очевидцы в сети пишут, что очередь начинается с самого входа и змейкой идет по всему аэропорту.

С такой же проблемой столкнулись и во Внуково.

Причина та же — как пояснили в администрации аэропорта, время сверки персональных данных пассажиров на стойках пограничного контроля увеличено, поскольку у вылетающих за границу требуется проверять документы о коронавирусе.