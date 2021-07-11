Авиакомпания «Россия» подаст в суд на пассажира, открывшего аварийный люк из-за духоты

Авиакомпания «Россия» будет разбираться в суде с пассажиром, открывшим аварийный выход в самолете. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на представителя перевозчика Сергея Старикова.

«Россия» в судебном порядке планирует взыскать понесенные убытки с пассажира рейса 5625. Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замену аварийного трапа на второй левой двери», — заявил представитель компании.

Он добавил, что задержка рейса, из-за которой лопнуло терпение мужчины, составляла не более 20 минут.

Ранее стало известно, что пассажир рейса Москва — Анталья 11 июля открыл в самолете люк аварийного выхода, после чего раскрылся спасательный трап. СМИ сообщали, что вылет задерживался на час, все это время люди находились на борту авиалайнера, где не работал кондиционер. В результате поступка мужчины вылет задержался еще больше.