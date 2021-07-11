Большие очереди скопились на прилет и вылет в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево собрались огромные очереди не только на вылет, но и на прилет. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова уточняла, что воздушная гавань работает в стандартном режиме в условиях большого количества рейсов летом. Пояснялось, что очереди образовались в связи с проверкой документов на коронавирус у пассажиров авиаузла.

В терминале D у пунктов пограничного контроля в зоне прилета в 11.30 мск оказался заполнен весь холл. Работали практически все кабинки пропуска приезжающих.

При этом в зале вылета терминала D очереди на регистрацию длиннее обычного несмотря на то, что работали почти все стойки.

В Шереметьево выделили дополнительные стойки регистрации, а в терминалах доступны супервайзеры для оказания помощи пассажирам.

Также столичные пассажиры показывали на видео огромные очереди в Шереметьево.

11 июля пассажир из-за духоты открыл аварийный люк самолета в Шереметьево. Вылет лайнера задержался еще больше, людям потребовалось просидеть на борту более двух часов.