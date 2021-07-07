В Сбербанке рассказали подробности инцидента в тюменском отделении

7 июля в дополнительном офисе №8647/0112 Западно-Сибирского отделения Сбербанка произошло ЧП. Посетитель Александр Гриченко потребовал 15 млн руб., угрожая взорвать бомбу в офисе банка по адресу: Червишевский тракт, 19 в Тюмени. Ему предоставили требуемую сумму, после чего злоумышленника задержали. В результате инцидента никто не пострадал. В пресс-службе Сбербанка рассказали «Газете.Ru» подробности инцидента.

Реклама

Хроника событий

В 9.05 менеджер Наталья Белоногова заметила мужчину у своего кабинета. Она уточнила, на какое время и к какому специалисту офиса он записан.

Гриченко прошел в кабинет и из рюкзака, который был у него в руках, достал листы бумаги. Он бросил их на стол и предложил ознакомиться с тем, что было на них написано — «У меня бомба! 13 миллионов рублей!». Нажать на тревожную кнопку сотрудница не смогла, поскольку преступник следил за ее действиями.

Позднее в диалог с злоумышленником вступила руководитель офиса Ксения Чернецева, сообщили в кредитной организации. Она сказала, что «обязательно передаст требования руководству банка» и покинула кабинет.

«Ксения нажала на тревожную кнопку, позвонила в службу безопасности банка и за две минуты вывела из офиса клиентов, сотрудников и обслуживающий персонал. После этого она вернулась и обнаружила, что кабинет Натальи закрыт на ключ с внутренней стороны», — рассказали в банке.

На просьбу разрешить вывести Белоногову из офиса последовал отказ. Чернецева осталась рядом с кабинетом и по мобильному телефону передала требования Гриченко правоохранительным органам и руководству банка. При этом злоумышленник увеличил сумму до 15 миллионов рублей.

«Действовали без паники и резких действий»

Инкассатор банка привез необходимую сумму и высыпал деньги на пол. Руководитель офиса помогла Гриченко сложить купюры в рюкзак. Он потребовал убрать машины возле отделения, после чего попытался покинуть помещение.

При выходе на улицу его сразу задержали правоохранительные органы, проинформировали в банке. Обошлось без пострадавших.

«Наталья и Ксения действовали четко по инструкции, без паники и резких действий. Они поддерживали связь с правоохранительными органами и руководством банка. Благодаря грамотным действиям сотрудников история закончилась благополучно», — сообщили в пресс-службе. Там также подчеркнули, что в руководстве Сбербанка сотрудниц тюменского отделения назвали героями.

По данным правоохранительных органов, Гриченко заявил, что у него в сумке находился «опасный предмет». Однако взрывных устройств обнаружено не было. Его задержали без использования огнестрельного оружия.

«По просьбе Бондарчука»

Гриченко позднее заявил, что о «захвате заложников в банке его попросил режиссер Федор Бондарчук», который якобы прислал сообщение и пообещал роль в фильме, а «захват был частью съемок». Сам злоумышленник также указал, что состоит на учете в психдиспансере.

Как сообщили в региональном управлении СК, возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование на свой личный контроль взял руководитель управления СК по Тюменской области Михаил Богинский.