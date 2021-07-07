«Пугающий уровень»: Голикова рассказала о росте заболеваемости COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила в среду, что в 82 регионах России заболеваемость коронавирусом растет. «Некоторое снижение мы видим только в Москве», — сказала она 7 июля на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

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Пугающий уровень заболеваемости

В некоторых регионах, которые за последние три недели не ужесточили ограничения или ослабили их, наблюдается более высокая заболеваемость COVID-19, чем в среднем по стране. Голикова назвала пугающим уровень заболеваемости в ряде субъектов РФ. В то же время она отметила, что общероссийский темп прироста несколько замедлился.

«Превышение среднероссийских показателей зарегистрировано в 24 регионах, но, если не учитывать вклад в этот показатель Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, то превышение среднероссийского уровня отмечено в 48 регионах», — пояснила вице-премьер.

Она добавила, что в 69 субъектах РФ запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия, оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00, за последние три недели такой запрет введен вновь в 14 регионах. Не запрещены массовые мероприятия и работа общепита в ночное время в 16 субъектах РФ.

По ее словам, в 66 регионах сохраняются ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. За последние три недели этот режим вновь ввели пять регионов, в том числе Москва и Московская область. В то же время в 19 регионах такой запрет снят.

Ситуация в Москве

Москва является единственным городом, где фиксируется снижение случаев коронавируса, отметила Голикова.

«Это стало возможным благодаря реализуемым ограничительным мерам и достаточно высоким <...> темпам вакцинации населения», — указала она, добавив, что отказываться от антиковидных мер еще рано, несмотря на положительные изменения.

Критерии оценки ситуации

Роспотребнадзор разработал проект критериев оценки ситуации, по которому местные власти должны принимать решение о том, продолжать ли проведение массовых мероприятий, сообщила Голикова.

«Я еще раз бы хотела обратить внимание глав регионов на то, что в условиях роста заболеваемости проведение массовых мероприятий как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе несет дополнительные риски осложнения эпидемиологической ситуации», — подчеркнула она.

Темпы вакцинации

Лидерами по темпам вакцинации являются Чечня, Москва, Краснодарский край, Московская, Тульская, Липецкая, Сахалинская, Белгородская и Кемеровская области, проинформировала вице-премьер.

Темпы вакцинации от коронавируса в России за последнюю неделю увеличились в среднем более чем в 1,8 раза. «Всего вакцинировано, по состоянию на сегодняшнее утро, первым компонентом почти 27 млн человек. Из них получили оба компонента 18,5 млн человек», — сказала Голикова.

Как отметил ранее президент России Владимир Путин, пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V». Меры, введенные против коронавируса в ряде субъектов нужны для того, чтобы избежать локдауна, указал российский лидер.

Коллективный иммунитет

Глава правительства РФ ранее поручил довести коллективный иммунитет к COVID-19 до 80-90%. Тем самым премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации россиян от коронавируса. «Актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения РФ, имея в виду необходимость: достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90) процентов», – говорится в опубликованном на сайте правительства документе.

Кроме того, в обновленной модели вакцинации должны учитываться вакцинация иностранных граждан и лиц без гражданства, ревакцинация населения и другие актуальные факторы.

Ранее сообщалось, что для достижения коллективного иммунитета от коронавируса должны быть защищены 60% населения страны. Так, министр здравоохранения России Михаил Мурашко допускал отмену ряда ограничений по COVID-19 после вакцинации 60% россиян. В свою очередь, Голикова отметила, что до достижения коллективного иммунитета вакцинацию необходимо проводить спустя шесть месяцев после болезни или после первой прививки.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за последние сутки на 23 962, в том числе в Москве — на 5 621. В столице зарегистрировали 104 летальных исхода.