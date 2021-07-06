Погода или ошибка пилотов: что могло привести к крушению Ан-26 на Камчатке

Низкая облачность, сильный туман и ветер могли стать причиной крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке, которое унесло жизни 28 человек. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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«Это были сложные метеоусловия. Поселок расположен вблизи залива Шелихова Охотского моря и для этого времени года характерны низкая облачность и туман. Низкую облачность можно оценить как десятибалльную: сплошные облака — максимальная плотность. Кроме того, была очень высокая влажность, что свидетельствует о возможности тумана. Учитывая, что ветер был юго-западный и шел с залива — холодный с подстилающей поверхностью — вероятность тумана возрастает», — объяснил он.

«И то, что самолет делал заход на второй круг, говорит, что на первом посадочную полосу просто не было видно — к тому же, и дождик моросил. Поэтому погода скорее всего сыграла свою роль в крушении самолета», — добавил Шувалов.

Метеоролог добавил, что на западном побережье Камчатки, примыкающем к Охотскому морю, в конце июня — начале июля такая погода — явление частое. Поверхность воды лишается ледового покрова — море очень холодное, возникают перепады температур.

«При этом на восточном побережье погода бывает гораздо лучше даже при одинаковой синоптической ситуации», — добавил специалист.

Между тем летчик-испытатель и эксперт в области авиации Анатолий Кнышов не исключает, что трагедия могла произойти из-за ошибки пилотирования. «Погода была дневная и в целом посадить самолет можно — значит, скорее всего, была ошибка экипажа, потому что отказа двигателя не было», — сообщил он «Газете.Ru».

Принадлежащий Камчатскому авиапредприятию лайнер, летевший в поселок Палана пропал с радаров 6 июля 2021 года около 14.55 (5.55 мск), когда он находился примерно в 10 км от аэродрома.

На борту Ан-26 находились 28 человек. Из них 22 пассажира, включая одного ребенка 2014 года рождения, и шесть членов экипажа.

В самолете было не менее четырех госслужащих, сообщил телеканал РЕН ТВ. По его данным, вместе с главой администрации поселка Палана Ольгой Мохиревой на борту были начальник мобилизационного отдела администрации Александр Андрейкин, глава финансового управления администрации поселка Ольга Андрейкина и руководитель отдела опеки и попечительства Юлия Суровцева.

Спустя семь часов обломки самолета были обнаружены у поселка Палана, примерно в 4-5 км от взлетно-посадочной полосы, сообщила Росавиация. По предварительным данным ведомства, самолет потерпел крушение, когда заходил на посадку на второй круг. В санитарной авиации Камчатского края сообщили, что все пассажиры и члены экипажа разбившегося Ан-26 погибли.

Следователи рассматривают несколько версий катастрофы самолета Ан-26 на Камчатке: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность самолета, ошибка пилотирования, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, пилот попытался посадить лайнер с помощью личного, не установленного производителем судна навигатора, а также перед посадкой сократить траекторию через сопку «Пятибратка», однако во время маневра самолет влетел в скалу. Ситуацию осложнили метеоусловия: в момент посадки в регионе наблюдался туман, горы были закрыты плотными облаками, пишет Telegram-канал «112».

В авиакомпании, в свою очередь, заявили РИА «Новости», что возможной причиной крушения воздушного судна мог стать сильный боковой ветер. По словам замдиректора компании «Камчатское авиационное предприятие» Сергея Горба, самолет практически врезался в береговую скалу, которая не была расположена на траектории его посадки. Он отметил, что часть носа самолета находится в море, а оставшиеся обломки — в прибрежной полосе у подножья.

Тем временем самолеты модели Ан-26 ненадежными считать нельзя. Об этом телеканалу «‎Звезда» рассказал главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров.

«Этим самолетам уже больше 40 лет. Они все возрастные. До сих пор продолжают исправно возить пассажиров и грузы в российских регионах, и в основном это за Уралом», — пояснил эксперт.

Самолет может садиться на грунт, на любую грязь, эксплуатируется в любую погоду и любой мороз.

«Единственное, у него есть недостаток — это когда происходит обледенение хвостового оперения, происходит так называемый клевок, то есть нырок самолета с плохими последствиями», — рассказал телеканалу «360» бывший пилот, специалист по безопасности полетов Александр Романов.