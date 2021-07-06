На борту 28 человек: что известно о пропавшем Ан-26 на Камчатке

Об инциденте с пассажирским самолетом Ан-26 стало известно утром 6 июля. Лайнер следовал по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана и перестал выходить на радиосвязь с наземными службами в назначенное время, пропав с радаров, сообщили в региональном ГУ МЧС.

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«Днем 6 июля [по местному времени] в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи», — рассказали РИА «Новости» в экстренных службах.

По предварительным данным, на борту Ан-26 находились 28 человек. Из них 22 пассажира, включая одного ребенка 2014 года рождения, и шесть членов экипажа.

Пассажиры самолета — преимущественно жители поселения Палана, куда и направлялся лайнер. В администрации Тигильского района уточнили, что в их числе находятся четверо представителей администрации: глава поселка Ольга Мохирева, начальник мобилизационного отдела администрации Паланы Александр Андрейкин, его супруга, глава финансового управления администрации Ольга Андрейкина и заместитель начальника отдела образования, социальной защиты, культуры и спорта администрации Юлия Суровцева.

Ан-26 принадлежит АО «Камчатское авиационное предприятие». В компании подтвердили ТАСС, что самолет не совершил посадку. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Агентство добавляет, что сертификат летной годности самолета истекал в августе 2021 года, он эксплуатировался с октября 1982-го, а нынешнему оператору принадлежал с 2013-го.

В правительстве Камчатки уведомили о поисковой операции. По распоряжению губернатора края Владимира Солодова создан оперативный штаб, его курирует министр специальных программ Камчатки Александр Заболиченко. По тревоге были подняты все оперативные службы, в данный момент маршрут пропавшего судна исследуют силами вертолета и спецсамолета.

В региональном Главке МЧС России РИА «Новости» уточнили, что к поискам АН-26 привлечены спасатели региональной поисково-спасательной баз и представители регионального филиала МЧС России, в район возможного падения также летит противолодочный самолет Ил-38 Морской авиации Тихоокеанского флота. К операции готовы подключиться медики местного Центра медицины катастроф и состав пожарно-спасательной части.

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Говоря о возможных версиях случившегося, источник ТАСС в экстренных службах первоначально подчеркнул, что Ан-26 мог потерпеть крушение, когда снижался для посадки, и упасть в море. В районе предполагаемой катастрофы фиксировалась сплошная облачность на высоте 300-600 метров, констатировала глава отдела метеопрогнозов по региону Анна Приходько. Росавиация также выступила с релизом, отмечая, что вблизи аэропорта метеоусловия в момент посадки были сложными.

Тем не менее зампредседателя правительства Камчатки Александр Заболиченко, ссылаясь на Росавиацию, сообщил, что Ан-26 на посадку заходил со стороны суши, а не моря. На радиосвязь лайнер перестал выходить примерно за 10 км от аэропорта места назначения (или 9 минут до прибытия). Место возможного падения Ан-26 определено, к нему выдвинулись наземные службы.

Возможной причиной инцидента, по неподтвержденным данным, могла стать ошибка пилотов ввиду плохой видимости. «О каких-либо неполадках экипаж не докладывал, что указывает на стремительность ситуации», — сказал источник ТАСС.

При этом известно, что самолет перед вылетом был технически исправен, а экипаж прошел плановое предрейсовое освидетельствование.

По факту исчезновения Ан-26 Дальневосточным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело. Имеющиеся факты указывают на признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»), заявили в ведомстве. Комиссию для выяснения обстоятельств ЧП, сформированную Росавиацией по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, возглавил глава Минтранспорта России Виталий Савельев.