Определен район возможного нахождения самолета Ан-26 на Камчатке

Спасатели определили место падения самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, воздушное судно могло упасть в море.

Самолет Ан-26, который совершал полет над Камчаткой, перестал выходить на связь днем 6 июля по местному времени. По предварительной информации МЧС, на борту самолета Ан-26 находились 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. Согласно данным местного правительства, на борту были 6 членов экипажа и 21 пассажир, из которых двое дети в возрасте до 12 лет.

Ранее власти Камчатки опубликовали список членов экипажа и пассажиров пропавшего Ан-26, в них присутствует глава камчатского поселка Палана Ольга Махирева.

До этого была названа предварительная причина падения самолета Ан-26 на Камчатке.