Глава поселка Палана могла быть на борту пропавшего Ан-26 на Камчатке

Глава камчатского поселка Палана Ольга Махирева могла находиться на борту пропавшего Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию поселка.

Соответствующая информация ранее распространилась в социальных сетях.

«Могла (быть на борту — ред.). Не могу комментировать пока», — сказала представитель администрации поселка.

Местные власти опубликовали список членов экипажа и пассажиров пропавшего Ан-26.

Экипаж: Дмитрий Никифоров — командир воздушного судна, Александр Анисимов — второй пилот, Виталий Садиев — штурман, Рустэм Завгеров — бортмеханик, Иван Неверов — бортоператор, Ирина Средина — бортпроводник.

Пассажиры: Андрейкин Александр, Андрейкина Ольга, Аяни Петр, Бояршин Сергей, Лаптев Константин, Левицкий Евгений, Лисичкина Алена, Майорова Татьяна, Махирева Ольга, Нестерова Мария, Нестерук Евгений, Поникарова Екатерина, Попель Анастасия, Сивак Иван, Столяров Юрий, Суровцева Юлия, Тищенко Артем, Хвалеева Алиса, Каримулин Александр, Кудашкин Михаил, Устинова Ольга, Широкова Мария.

Самолет Ан-26, который совершал полет над Камчаткой, перестал выходить на связь утром 7 июля. По предварительной информации МЧС, на борту самолета Ан-26 находились 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. Согласно данным местного правительства, на борту были 6 членов экипажа и 21 пассажир, из которых двое дети в возрасте до 12 лет.

Ранее была названа предварительная причина падения самолета Ан-26 на Камчатке.