Появились нетипичные симптомы: Россия повторяет рекорды по COVID-19

За прошедшие сутки в России число больных COVID-19 увеличилось на 25 142 (это максимальный показатель с января), сообщили в оперштабе. Темпы прироста новых случаев составляют 0,45% — накануне коронавирус был диагностирован чуть менее, чем у 24,5 тыс. россиян.

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Количество летальных исходов при этом снизилось до 663 человек, что на 34 смерти меньше рекордного показателя за все время пандемии от вчерашнего дня. За неделю в стране от коронавируса скончались суммарно 4 643 человека, тем самым обновив максимум с начала пандемии.

Лидером по новым случаям заболевания остается Москва (7624 человек), следом идут Подмосковье (2696) и Санкт-Петербург (1784).

Симптомы меняются

С появлением штамма «дельта» ученые пришли к выводу, что индийская мутация коронавируса не только отличается своими вирусными свойствами от «оригинальной», уханьской разновидности COVID-19, но и меняет восприятие человеком вируса. Пульмонолог Алексей Никишенков констатировал, что для большинства заразившихся в последние месяцы россиян (у более чем 90% — как раз «дельта») были характерны симптомы, связанные с нарушением работы ЖКТ.

«Обычно мы не знаем, какой штамм перед нами, потому что у нас в рутинной практике не проводится исследование на подвид коронавируса. Но могу отметить, что <...> коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта», — приводит слова медика ТАСС.

Так, по его словам, симптоматика таких заболевших выражается в боли в животе, рвоте, поносе и диарее, при этом прежние симптомы — слабость и кашель — остались. То есть протекание болезни теперь больше напоминает отравление.

Изменение симптомов COVID-19 усложняет его диагностику, о чем ранее говорила заммэра Москвы Анастасия Ракова. В том числе по этой причине в столице временно все обращающиеся за помощью пациенты с признаками ОРВИ переведены в статус ковидных зараженных и обязуются к изоляции до результатов антиген-теста.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков со своей стороны согласился, что теперь основными симптомы COVID стали насморк, боль в горле и кишечные расстройства, а вот потеря обоняния встречается все реже — еще один фактор, почему коронавирус стало тяжелее выявлять. «Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию», — цитирует его РИА «Новости».

Мнение российских медиков подтверждают заключения иностранных ученых. Центры по контролю и профилактике заболеваний США в обновленный список симптомов COVID-19 внесли тошноту, рвоту и диарею, а британское приложение ZOE в число преобладающих признаков теперь включает лихорадку, боль в мышцах и горле, акцентируя внимание на том, что потеря вкуса и обоняния (основные симптомы коронавируса в первые пики пандемии) теперь только на девятом месте по распространенности.

«COVID теперь действует по-другому. Это больше похоже на сильную простуду среди молодого населения, люди этого не осознают, и об этом не говорится ни в одной правительственной информации», — констатировал профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор на YouTube-брифинге ZOE.

Медицинский портал The health Site также добавляет, что симптоматика при COVID-19 имеет сходства с признаками гастроэнтерита и желудочного гриппа. Во время самостоятельной диагностике стоит учитывать, что при инфицировании SARS-CoV-2 добавляются «традиционные» симптомы коронавируса, связанные с влиянием на дыхательную систему.

С чем это связано

Специалисты называют появление новых симптомов нормальным явлением, поскольку вирус по своей природе запрограммирован на мутацию в новые штаммы. Разновидностей SARS-CoV-2 больше десятка, и лишь некоторые из них вызывают опасение, «дельта» — в их числе.

Точных данных, почему признаки при заражении «дельтой» изменились так кардинально, нет, поскольку штамм появился относительно недавно и все еще изучается. Тем не менее врачи выделяют несколько факторов.

Во-первых, это непосредственно вирусные свойства конкретной мутации. По большей части к ним относятся скорость распространения и репликации. «Дельта» примечательна тем, что занимает доминирующий статус в мире по темпам заражения. С опаской эксперты говорят то же самое и о «дельте-плюс», которая, впрочем, пока зафиксирована в единичных случаях, но потенциал, по разным оценкам, у нее не менее серьезный.

Во-вторых, на симптоматику также могут влиять так называемые «факторы хозяина». Здесь учитываются пол, возраст, анамнез и образ жизни заразившегося человека. Но, так как «дельта» является не исходным видом штамма, то с большой долей вероятности спектр симптомов изменился все-таки в процессе мутации.

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В свою очередь The Times of India со ссылкой на своих экспертов подчеркивает, что возможным остается вариант, при котором симптомы изменились из-за вакцинации. Если раньше основную группу зараженных, в особенности — с тяжелым протеканием болезни, составляла пожилая категория граждан, то теперь среди заразившихся все больше молодых и непривитых людей. В их случае характерны в основном симптомы обыкновенной летней простуды.

Эффективность вакцин

Относительно того, способны ли ныне существующие препараты противостоять новым штаммам вроде «дельты», существуют разные предположения.

Этапы вакцинации в России показали, что индийский штамм значительно легче преодолевает защиту, создаваемую антителами, и тем самым на его нейтрализацию человеку обычно требуется больше антител, чем в случае с уханьской разновидностью. Разработчик вакцины «Спутника V» также подтверждает, что эффективность вакцин против «дельты» ниже: в случае с их препаратом она упала до 90%. Представитель Центра имени Гамалеи Денис Логунов допустил в интервью «Интерфаксу», что условия для эволюции вируса были созданы «огромной буферной зоной» из-за большого числа невакцинированных людей.

Что касается причин отказа от вакцины, то, как написал в своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников, несмотря на распространенный миф, препараты не вызывают «усиления инфекции». По его мнению, подобная информация распространяется из «околомедицинских кругов».

Необходимость иммунизации отмечает большинство специалистов — даже если привитый человек заболеет, то, скорее всего, перенесет болезнь легче. Эффективность иностранных вакцин против «дельты» не изучена, но, согласно уже доступной информации об исследованиях, положительные результаты показывают препараты Covaxin, Covishield и Pfizer/BioNTech.