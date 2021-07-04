В России выявили больше 25 тысяч случаев коронавируса за сутки
Катерина Медведева
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В России за сутки выявили 25 142 новых случая коронавируса, это максимальное число случаев с 2 января. Данные приводит оперштаб в Telegram-канале.
За прошедший день также выздоровели 15 484 пациента, умерли 663.
Большинство случаев было подтверждено в Москве (7 624), Подмосковье (2 696), Петербурге (1 784), Нижегородской области (432) и Воронежской области (359).
За весь период пандемии коронавирус был зафиксирован у 5 610 941 жителя России, вылечились 5 068 901, скончались 137 925.
Днем ранее сообщалось, что Россия пятый день подряд обновляет рекорды по смертности от коронавируса.
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