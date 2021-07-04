Специалисты объяснили, можно ли совмещать прививку от коронавируса и гриппа

Столичный департамент здравоохранения рассказал, можно ли совмещать прививку от коронавируса и гриппа.

В прошлом году ведомство давало рекомендацию, согласно которой разница между вакцинацией должна составлять не менее 30 дней.

По словам руководителя Центра формирования здорового образа жизни Ирины Добрецовой, прививка от коронавируса не отменит прививку от гриппа.

«Когда сейчас идет время коронавирусной инфекции, любая другая инфекция может усугубить течение этой болезни, могут быть тяжелые осложнения. Если это микс коронавирусной инфекции и гриппа, то получается это в разы может усилить неблагоприятное течение», — объяснила она РБК.

Добрецова считает, что к сезонному всплеску гриппа зимой необходимо выработать устойчивый иммунитет, заблаговременно вакцинировавшись зимой. Перед прививкой от гриппа специалист посоветовала уколоть препарат от коронавируса.

Доктор биологических наук, профессор вирусологии Александр Шестопалов уточнил, что между инъекциями от гриппа и COVID-19 должно пройти две-три недели, чтобы организм «воспринял обе вакцины».

Специалисты считают, что прививку от гриппа не стоит делать между первым и вторым компонентом вакцины против COVID-19. Также по мнению врачей, пауза между прививками нужна еще для того, чтобы четче определить действие вакцин.

Ранее медики разъяснили правила вакцинации от COVID-19 при гриппе и ОРВИ.