Гранты на НДФЛ и коммунальные услуги: Собянин отблагодарит бизнес за помощь с вакцинацией

В Москве вакцинация от коронавируса набрала хорошие обороты, констатировал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

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«Вакцинация от COVID-19 набрала хорошие обороты. Медицинские работники трудятся с полной отдачей сил. Общее число сделавших хотя бы первую прививку сегодня превысило 2,7 млн человек. Ежедневно защиту от вируса получают 60-70 тыс. человек», — написал он.

Собянин сообщил, что власти города в дальнейшем намерены увеличить ежедневные объемы вакцинации, в том числе «за счет вакцинации иностранных работников».

Пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев в ближайшие дни будет увеличена до 20 тысяч человек в сутки», — добавил мэр Москвы.

В своем блоге он также рассказал о работе системы оформления QR-кодов. По словам Собянина, цифровые сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса «получили миллионы москвичей и гостей города». Для того, чтобы упростить получение QR-кодов, московские власти решили рассылать СМС-сообщения об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код. «А в дальнейшем отработаем технологию рассылки СМС с QR-кодами и после завершения вакцинации», — заверил он.

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С 28 июня в рестораны и кафе москвичи и гости города могут попасть только при наличии одного из документов: о полном прохождении вакцинации от коронавируса, об отрицательном ПЦР-тесте или о перенесенной инфекции не позднее, чем за полгода до посещения заведения общепита.

По словам Собянина, московский бизнес вносит огромный вклад в борьбу с COVID-19: «О вакцинации первым компонентом 60% работников уже отчитались свыше 1500 городских предприятий».

Он пообещал первым 100 столичным предприятиям, организациями и индивидуальным предпринимателям, которые «выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников, гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн рублей».

Кроме того, будут поощрены наиболее ответственные и дисциплинированные коллективы в сфере ресторанного бизнеса, которые «четко соблюдают требования по использованию QR-кодов».

«По итогам третьего квартала [они] получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период. Рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19», — написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

Он выразил надежду на то, что на следующей неделе число москвичей, привитых первым компонентом вакцины против коронавируса, достигнет 3 млн.

По мнению уполномоченной по защите прав предпринимателей в столице Татьяны Минеевой, дополнительная поддержка со стороны московских властей поможет общепиту легче перенести ограничения.

«Эти решения — не только действенная, но и мотивирующая поддержка для отрасли общепита, у которой сейчас сложное время. Видим, что решения принимаются в оперативном режиме, и процесс их принятия не завершается. Сегодня любая поддержка и помощь имеет значение и позволит удержаться на плаву», — сказала она ТАСС.

В Москве, как и в ряде других регионов России, власти ввели обязательную вакцинацию для сотрудников ряда сфер. В большей степени это касается тех, кто предоставляет услуги и имеет большое количество контактов. Российские власти считают, что при вакцинации 60% жителей страны можно достичь популяционного иммунитета и повысить контроль над распространением инфекции.

Но не все россияне готовы пройти процедуру. Так, некоторым мешают стереотипы, которые бытуют в обществе. Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский и завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов попытались развенчать один из наиболее популярных мифов о вакцине «Спутник V».

Аграновский в разговоре с URA.RU заявил, что этот препарат «не воздействует на геном человека». «Аденовирус даже «дикий», неизмененный, попадая в ядро наших клеток, он там присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается», — заверил ученый.

По его словам, аденовирус, который является основой «Спутника V», может размножаться только в специальной культуре клеток ферментеров. Но в клетках человека он содержится около двух недель после вакцинации.

«Аденовирусы, на которых основана вакцина «Спутник», не могут размножаться в человеческом организме. У них убрана часть генома, по сравнению с природным вариантом», — добавил Нетесов, уточнив, что аденовирусы — это одна из самых распространенных ОРВИ, с которой человек сталкивается с первых лет жизни.