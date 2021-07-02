От головной боли до инсульта: как COVID-19 бьет по нервной системе

Коронавирус способен повреждать важнейшие клетки мозга и центральной нервной системы — астроциты и микроглии. Связано это с тем, что SARS-CoV-2 схож с ними, поэтому мозг не всегда распознает инфекцию и начинает бороться с ней. Об этом «Газете.Ru» рассказал невролог Владимир Марченко.

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«Клетки ковида способны проникать не только в астроциты, но и в важнейшие клетки центральной нервной системы — микроглии. Кроме того, могут пострадать и нейроны — это вызывает долгосрочные неврологические последствия, в том числе и после того, как ушли основные симптомы COVID-19», — сказал он.

При легкой форме коронавируса наиболее распространенные последствия связаны с поражением периферической невропатии, добавляет невролог Георгий Темичев.

«Это нарушения, связанные с обонянием и вкусом, а также различные симптомы полинейропатии — потеря чувствительности в руках, ногах или лице», — уточнил собеседник «Газеты.Ru».

Помимо этого, у большинства пациентов могут проявляться такие симптомы как: головная боль, усталость, снижение работоспособности, проблемы с памятью.

«Возможны и нервные тики, а также поражение центральной нервной системы могут привести к тревоги и депрессии. Отмечу, что в новых реалиях, с приходом индийского штамма, потеря вкуса и обоняния перестали быть основными симптомами, вирус переключился на отдельный орган — легкие», — говорит Марченко.

При среднем течении коронавируса к имеющимся симптомам добавляются более тяжелые, ведь вирус активнее поражает сосуды и нервную систему. «Коронавирус может вызывать такой иммунный ответ, который в итоге приводит к тромбозу — он может вызывать тромбоэмболию и привести к остановке сердца либо тромбозу сосудов головного мозга», — рассказывает Темичев.

«Помимо прочего, в большинстве случаев проявляется поражение мышц, паралич, высокое внутричерепное давление, головокружение, спутанность сознания, появляются слуховые галлюцинации. Даже тошнота и рвота могут быть вызваны именно неврологией», — добавил Марченко.

Если человек даже при средней форме коронавируса не обратился к врачу, то нейровоспалительные процессы, которые протекают практически незаметно, могут привести к развитию менингита, энцефалита и синдрома Гийена-Барре (иммунная система человека начинает поражать собственные периферические нервы).

«Серьезные неврологические нарушения как осложнения COVID-19 включают церебральные инсульты (геморрагические и ишемические), инфекционные поражения центральной нервной системы — менингоэнцефаломиелиты, острые рассеянные энцефаломиелиты, а также поражения периферической нервной системы в виде аутоиммунных полиневропатий», — рассказал 2 июля журналистам внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов.

Он добавил, что в зарубежной и отечественной медицинской литературе можно встретить немало публикаций с описанием единичных наблюдений или серий наблюдений пациентов с неврологическими осложнениями после COVID-19.

Эксперт отметил, что некоторые неврологические симптомы после перенесенного заболевания могут сохраняться в течение нескольких недель и даже месяцев.

При этом самостоятельно человек определить у себя неврологическое воспаление не сможет, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» невролог-реабилитолог Игорь Михайлюк.

«Самому человеку трудно оценить неврологические ли это симптомы или просто от повышенной тревожности ему кажется, что у него, например, немеют руки и ноги или они немеют, но вообще не из-за вируса. Поэтому в таких случаях необходимо к неврологу обращаться», — подчеркивает специалист.

Если какие-то симптомы не проходят на протяжении долгого времени, то стоит обратиться к специалисту — чем раньше, тем лучше.

«Головная боль может быть у каждого, но она не должна быть регулярной — уже только с этим симптомом нужно идти к врачу. Если мы говорим о традиционных обонянии и вкусе, то их можно исправить тренировками», — добавляет Марченко.

Невролог Темичев в свою очередь напомнил, как понять, что у человека серьезно поражена нервная система и начал развился инсульт.

«В случае, если вы заметили, что у вас или вашего родственника произошли изменения в мимике или изменение чувствительности или возникли нарушение движения, речи, необходимо срочно обратиться в скорую помощь, чтобы начать лечение. Важно успеть это сделать в течении четырех часов», — заключил специалист.