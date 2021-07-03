QR-коды на въезд и закрытие баров: жители Патриарших требуют новых ограничений

«Место превратили в клоаку»

Патриаршие пруды — один из самых престижных микрорайонов столицы и культовое место у москвичей и туристов. По вечерам в местных ресторанах и барах регулярно собирается молодежь, распивающая спиртные напитки и шумящая под окнами жилых домов. Это мешает местным жителям: уже несколько лет они жалуются на нарушение закона о тишине и невозможность отдыха.

«Я здесь живу уже 40 лет – раньше все было спокойно. А сейчас место превратили в клоаку: постоянный шум от «дефилирующих» машин, ночные гуляния, музыка на всю. Район стал гламурным туристическим центром против нашей воли», — жалуется «Газете.Ru» Константин Воробьев.

Изначально микрорайон строился как спальный, поэтому местная инфраструктура не рассчитана на такое количество баров и ресторанов. Узкие улицы не справляются с большим потоком посетителей. Кроме того, далеко не все помещения предназначены для создания общепита, сетуют местные.

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«Например, в моем доме есть ресторан, и его владельцы нас буквально травят. Так как они не могут провести вытяжку на крышу, они решили сделать несогласованную перепланировку. В итоге их кухня размещена в подвале жилого дома, и внутренняя вытяжка выдувает все отходы во двор», — отмечает Воробьев.

Помимо ресторанов и толп молодежи, местные жители недовольны автомобилистами, которые в ночное время катаются по району, включают музыку на полную громкость и нарушают скоростной режим. Один из активистов Александр Гафин рассказал «Газете.Ru», что из-за таких «тусовщиков» попасть к дому практически невозможно.

«Машины не проезжали транзитом, а останавливались, чтобы пообщаться с прохожими, послушать музыку, устроить «дефиле». В итоге жильцы могли подъехать к своим домам только спустя 40 минут. Также автомобилисты разгоняются от светофора к светофору, что создает дополнительный шум», — пояснил он.

Эксперимент

Лидер местных активистов Галина Мельникова создала инициативную группу и от лица всех жителей неоднократно обращалась к представителям власти с просьбой урегулировать ситуацию. Так, в июле 2016 года власти Центрального округа Москвы рекомендовали барам и ресторанам ограничить время работы до 23.00, в апреле 2018 года было введено ограничение скорости до 20 км\час, а в сентябре 2020 года ЦОДД запретил въезд для мотоциклистов с 22.00 до 07.00.

Однако, по словам Мельниковой, эти правила выполнялись не в полной мере. В июле прошлого года она обратилась с письмом от лица жителей района в мэрию Москвы.

«Во-первых, мы подняли вопрос об ограничении движения тех транспортных средств, которые превышают шумовые границы. Во-вторых, мы хотели, чтобы наш район ограничили от хулиганов, которые приезжают сюда «потусить» и тоже создают шум. В общем, хотим избавить нашу Малую Бронную от этого карнавала», — сообщила собеседница «Газеты.Ru».

В ответ на обращения власти решили провести эксперимент: с 9 июня въезд для нерезидентов на Патриаршие пруды ограничили по вечерам пятницы, субботы и воскресенья с 19:00 до 01:00. Посты ДПС организованы на улицах Спиридоновка и Малая Бронная, а также внутри микрорайона.

Теперь, чтобы проехать, необходимо предъявить инспекторам документы, подтверждающие прописку в районе.

«При этом у нас много тех, кто в районе не прописан, но проживает здесь. Я знаю случаи, когда таких людей заставляли идти до подъезда пешком от Садового кольца, потому что они забыли паспорт. То есть, если у тебя нет документа, попасть в район на машине действительно невозможно», — добавила Мельникова.

Рабочая группа и планы

Чтобы стабилизировать ситуацию с шумом на Патриарших прудах и усовершенствовать ограничительные меры, Галина Мельникова предложила властям создать рабочую группу. Она считает, что в нее должны войти представители районного управления, ГИБДД, ЦОДД и местные активисты.

«Создание рабочей группы просто необходимо. Она должна проанализировать все возможные проблемы и вопросы, в том числе и сопутствующие. Иногда жители хотят больше возможного, иногда чего-то не видит префектура. Поэтому найти компромисс мы можем только совместно», — пояснила она.

Сейчас создание рабочей группы находится на этапе согласования в префектуре. Если инициативу одобрят, местные активисты хотят предложить властям свои идеи по контролю ночной жизни микрорайона.

Например, Мельникова считает, что проблему может решить система QR-кодов: по ним будет открыт въезд на территорию Патриарших прудов. Жильцы и арендаторы района cмогут генерировать свои уникальные коды и раздавать их родственникам и гостям. Ответственность за шум ляжет на конкретного человека или предприятие.

Помимо этого жильцы планируют выступить за сокращение числа баров и ресторанов на территории микрорайона и ограничение времени их работы до 23:00. По их мнению, именно из-за большого числа таких заведений возникают проблемы с автомобилистами и шумом.

«У нас колоссальное количество ресторанов и баров, с этим необходимо что-то делать. В большей степени они создают всю эту толпу и, как следствие, нарушают тишину. Местные жители должны сами решать, хотят ли они иметь у себя в доме ресторан, потому что именно они и страдают», — заявил Константин Воробьев.

Также в планах местных активистов усилить контроль за распитием алкогольных напитков на территории Патриарших прудов, а также запретить гостям сидеть у кромки пруда. По словам Мельниковой, гости оставляют после себя мусор и остатки еды, которые вредят экологии.

«Это музей под открытым небом, природоохранная зона – она не предназначена для этого. Еще здесь практически всегда выгуливают собак, что совершенно неправильно. Здесь нужно водить экскурсии! Поэтому мы часто просим полицию отслеживать тех, кто сидит рядом с водой», — отметила Мельникова.

При этом местная инициативная группа считает, что все предполагаемые ограничительные меры должны быть изначально обсуждены в рабочей группе. По словам активистов, это поможет сделать систему более эффективной и избежать возможных нюансов.