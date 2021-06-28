«Аврора» ушла из Петербурга в Новосибирск: НИИ не поделили название для вакцины

О работе над вакциной с рабочим названием «Аврора» директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Виктор Трухин заявил еще 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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«У нее есть рабочее название — сегодня во внутренней документации она называется «Аврора». Этот вопрос на согласовании у создателей и разработчиков этого проекта непосредственно. И, конечно, [учитывается] оценка этико-слухового восприятия, плюс возможности транскрипции в латиницу», — цитирует ТАСС слова Трухина.

Однако уже через две недели, 18 июня 2021 года, в Роспатент поступила заявка (№ 2021738390) на регистрацию торгового знака «AURORA-CoV». В качестве заявителя в ней фигурировала другая организация — новосибирский Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, который ранее изобрел пептидную вакцину «ЭпиВакКорона», исследования которой до сих пор не завершены.

Сейчас в России действует четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V» и «Sputnik Lite» (Центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи), «Эпиваккорона» (Центр «Вектор»), «Ковивак» (Центр им. М.П. Чумакова). Оба «Спутника» представляют собой векторные вакцины, у которых гены коронавирусного S-белка, благодаря которому COVID-19 проникает в организм, размещены на видоизмененных аденовирусах. Такие вирусы не способны к репликации, однако доставляют S-белок в клетки и вызывают формирование антител к нему. «Ковивак» — это настоящий SARS-CoV-2, у которого нейтрализованы инфекционные свойства. Вызывает иммунную реакцию на все белки СOVID-19, а не только на S-белок. «Эпиваккорона» содержит три фрагмента S-белка, которые обучают иммунную систему распознавать коронавирус.

При этом в «Векторе» в беседе с «Газетой.Ru» отметили, что заявку подали «на всякий случай», и заверили, что эта процедура никак не связана с заявлениями петербургского НИИ.

«Они разрабатывают свою вакцину. Имя или обозначение никак не связано. Под одноименным названием можно десятки продуктов выпускать. Пока и там никакой информации нет. Ну, прозвучало где-то там, в СМИ. Но и у нас тоже об этом говорилось еще с апреля. Только на другом уровне», — говорит «Газете.Ru» заведующий патентным отделом «Вектора» Юрий Мистюрин.

При этом, продолжает он, еще не факт, что торговый знак зарегистрируют, поскольку его должны проверить на уникальность и используемость.

«Есть компании, которые имеют такое же наименование, но они под этим названием выпускают не вакцины, а БАДы. Поиск показывает, что с таким наименованием есть несколько товаров в России, десятки — за рубежом», — сказал Мистюрин, добавив, что пока «процедуру запустили формально».

При этом он отметил, что у «Вектора» уже «есть продукт, который [мы] можем начать выпускать, если удастся защитить» название. А в случае удачной регистрации институт сможет выпускать под этим наименованием любой продукт, перечисленный в перечне товаров в патентной заявке, среди них — вакцины, сыворотки и диагностические препараты.

«Надо будет проверить, используются они на рынке или нет. Потому что можно оспорить эти знаки у других правообладателей, если они их не используют — три года не используют, можно регистрировать», — пояснил Мистюрин.

В СПбНИИ вакцин и сывороток о решении «Вектора» зарегистрировать торговый знак «Аврора» узнали от корреспондента «Газеты.Ru». Сотрудница патентного отдела петербургской организации, услышав, что на название «Аврора» подана патентная заявка, сразу же спросила: «Сколько вы хотите денег?», очевидно, перепутав журналиста с представителем конкурирующего центра. «А сколько вы готовы заплатить?» — поинтересовался корреспондент «Газета.Ru». «Нисколько! Просто обычно все разговоры о патентах заканчиваются этим», — отметила сотрудница института.

Она добавила, что товарный знак начинает действовать только когда он зарегистрирован. «То, что есть заявка, еще ничего не значит», — отметила представительница НИИ.

Официальный представитель НИИ ФМБА Андрей Егоров, в свою очередь, удивился, узнав о патентной заявке конкуретнов. «Да вы что? «Вектор»? Класс!» — сказал Егоров. Однако тут же уточнил, что «Аврора» не является торговой маркой петербургской вакцины, а просто используется внутри компании.

«Мы просто для себя, чтобы не говорить длинное название «Вакцина для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19», — потому что мы по сто раз на дню это говорим, — мы для себя приняли, что это «Аврора». Но это не торговая марка», — объяснил Егоров.

При этом в официальном ответе СПбНИИ вакцин и сывороток «Газете.Ru» указывается, что информация, опубликованная в начале июня со слов директора института, «не соответствовала действительности».

Пресс-секретарь ФМБА Анна Строгис, также узнавшая о заявке «Вектора» от «Газеты.Ru», не смогла сообщить, как будет называться вакцина петербургского института. При этом она подчеркнула, что никакого межведомственного конфликта с Роспотребнодзором нет, и прислала официальное сообщение, что с официального сайта «Стопкоронавирус.РФ» уже удалена информация, что вакцина СПбНИИВС будет называться «Аврора».

«Информируем вас, что в СМИ была распространена не соответствующая действительности информация о том, что вакцина, разрабатываемой в СПбНИИВС ФМБА России, имеет рабочее название «Аврора». Обращаем ваше внимание, что ТАСС было размещено опровержение опубликованной информации. Ссылка, на которую вы ссылаетесь, размещенная на официальном сайте Стопкоронавирус.РФ, не актуальна», — написала Строгис.

Материал с сайта «Стопкоронавирус.РФ» после получения ответа Сторгис действительно оказался удален, однако сохранился в кэше Google. А вот заметка «Вакцина от коронавируса ФМБА пока получила название «Аврора» по-прежнему доступна на сайте ТАССа. Видимо, представитель ФМБА имела в виду новость о том, что решение о названии вакцины от COVID-19 будет приниматься после клинических исследований, которая вышла 16 июня, то есть за два дня до заявки «Вектора» в Роспатент.

«ЭпиВакКорона» — вторая вакцина, запущенная в гражданский оборот в России после «Sputnik V». Ее разработал новосибирский Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Вакцина содержит пептиды (фрагменты) белков вируса SARS-CoV-2, на который организм должен выработать антитела. До конца августа 2021 года продолжается третий этап клинических испытаний. Ряд российских ученых выразили сомнение в эффективности этой вакцины. А в инструкции препарата прямо указывается: «Защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность иммунитета неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились». Тем не менее, «ЭпиВакКорона» продолжает поступать в прививочные пункты.

Чуть позже пресс-служба Роспотребнадзора переслала «Газете.Ru» официальный комментарий «Вектора», в котором утверждается, что торговый знак «AURORA-CoV» они придумали еще в октябре 2020 года для новой формы пептидной вакцины «ЭпиВакКорона»».

«Работа над товарным знаком «AURORA-CoV» велась ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора с совместно с Роспатентом с конца 2020 года, с первых этапов разработки новой формы пептидной вакцины «ЭпиВакКорона», — говорится в сообщении «Вектора».

Особо подчеркивается, что «на момент обсуждения заявки и до настоящего времени НИИ вакцин и сывороток отсутствовал среди зарегистрированных правообладателей данного знака».

«В случае регистрации товарного знака он может быть использован для нового поколения вакцины «ЭпиВакКорона», — отмечается в заявлении «Вектора».