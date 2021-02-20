«Каждая из них уникальна»: чем отличаются вакцины от ковида

В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса – речь идет о препарате «КовиВак», созданном центром разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отметив, что Россия — единственная страна в мире, где есть три собственные вакцины для профилактики коронавируса.

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^^^«Спутник V» активирует не только антитела, но и клеточный иммунитет^^

Массовая вакцинация россиян от COVID-19 началась в январе 2021 года – в большинстве случаев граждан прививают препаратом «Спутник V», разработанным институтом эпидемиологии им. Гамалеи

Как объяснила «Газете.Ru» врач общей практики Анастасия Тараско, данная вакцина создана на основе человеческого аденовируса (вирусы ОРВИ — «Газета.Ru»). «Аденовирус проскальзывает в клетки организма, но сам не размножается и не вызывает заболевания. Затем клетки вакцинированного производят S-белок, а он в свою очередь вызывает образование антител», — рассказала медик.

Как правило, для вакцин ученые используют распространенный аденовирус-5. «А российские разработчики пошли по другому пути, чтобы выработать наибольшую иммунную защиту. Для первичной прививки они воспользовались аденовирусом-26, и только через 21 день вводят также аденовирус-5», — сообщила Тараско.

В связи с этим основной особенностью данного препарата является то, что после него в организме не только образовываются антитела, но и активируется клеточный иммунитет, уточнила врач.

«Кроме того, эта вакцина прошла уже все стадии исследования и показала очень хорошую эффективность – 91-95%. После нее не было зафиксировано смертей, а побочные эффекты были очень легкие», — отметила эксперт.

«ЭпиВакКороной» — самая безопасная»

С конца прошлого года в некоторых российских поликлиниках начали прививать и вакциной «ЭпиВакКорона», разработанной центром вирусологии «Вектор». До конца 2020 года в регионы, по данным Роспотребнадзора, должно было поступить 50 тыс. доз препарата.

«ЭпиВакКорона» – также не живая вакцина, она не размножается в организме и не вызывает заболевания, как и «Спутник V», — сообщила Тараско.

Она пояснила, что в основе данного препарата лежат небольшие порции белков SARS-CoV-2. «И это, на самом деле, очевидный недостаток – ведь коронавирус продолжает мутировать, а в основе данной вакцины только конкретные белки конкретного подтипа вируса. Поэтому новым штаммом коронавируса можно запросто заболеть, даже если привит», — заявила медик, добавив, что пока зарегистрированы только две фазы испытаний «ЭпиВакКороны».

«Третья стадия исследований еще идет, но за время предыдущих испытаний уже были выявлены некоторые нежелательные реакции – в частности, чувство разбитости, лихорадка. Хотя и встречается это редко. Хуже то, что многие добровольцы, которые были привиты, так и не обнаружили у себя антитела»,

— заметила собеседница «Газеты.Ru».

Так, участники пострегистрационных клинических исследований «ЭпиВакКороны» обратились с открытым письмом к Минздраву, Роспотребнадзору и самому «Вектору». Они утверждают, что в их выборке более 50% документально подтвердивших свое участие в исследовании получили отрицательные анализы на антитела, хотя плацебо должно было быть всего у 25% участников.

При этом в Роспотребнадзоре ранее заявили о 100-процентной эффективности данной вакцины, в связи с чем правительство выделило «Вектору» более 2 млрд рублей на ее производство. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцины «Эпиваккорона» и «Спутник V» подтвердили свою эффективность против британского штамма коронавируса.

«Сегодня завершены проверки <...> эффективности [вакцин] против британского штамма. <...> Ни для «Эпиваккороны», ни для вакцины российской «Спутник V» разницы между ее активностью в отношении вируса обычного <...> или британского штамма нет, вакцина эффективна. Люди, которые привиты «Эпиваккороной» и «Спутником V», могут считать себя защищенными от нового штамма», — сказала она ТАСС.

Вместе с тем иммунолог Мария Польнер в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнула, что и в случае выработки антител после прививки «ЭпиВакКороной» иммунитет скорее всего будет не очень продолжительным.

Тем не менее Тараско заметила, что тесты могут ошибочно констатировать отсутствие антител. «Есть мнение, что общие тесты не фиксируют антитела, выработанные этой вакциной, и для их обнаружения нужно использовать специфические анализы», — сказала она.

В то же время Польнер отметила, что «ЭпиВакКорона», несмотря на недостатки, является самой безопасной из всех трех вакцин. Поэтому именно она рекомендована людям с сопутствующими патологиями — пациентам с нарушениями функции иммунитета, людям с онкологическими заболеваниями и пожилым. Кроме того, известно, что «ЭпиВакКорона» наиболее безопасна для аллергиков, добавил в разговоре с «Известиями» Михаил Каган.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявлял, что со второго полугодия 2021 года в России будут выпускать 1,5 млн доз «ЭпиВакКороны» в месяц. Вместе с тем третью фазу исследований планируется завершить 15 июня этого года.

«КовиВак» знакомит организм сразу с 50 белками коронавируса

Уже в середине марта в гражданский оборот будут запущены первые 120 тыс. доз новой вакцины от центра им. Чумакова «КовиВак». По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, препарат доказал свою безопасность и эффективность в ходе клинических исследований на добровольцах.

После получения регистрации запланирована заключительная фаза клинических испытаний на 3 тыс. добровольцах.

«Данная вакцина относится к классическим препаратам, которые изучаются более 200 лет, 80% известных вакцин именно такого типа, — сообщила Анастасия Тараско. – «КовиВак» содержит в себе цельный, но убитый вирус SARS-CoV-2, а не его части, как другие вакцины».

Она пояснила, что для создания данного препарата вирус вырастили в специальных условиях, а затем убили химическим способом. «Большой плюс вакцины в том, что в этом использованном вирусе более 50 различных белков, и, вводя препарат в организм, мы знакомим его с ними всеми, обеспечивая высокую защиту», — подчеркнула медик.

Минусом можно назвать то, что клеточный иммунитет остается незадействованным. Вместе с тем к такому типу вакцин может быть менее продолжительный иммунный ответ, сказала иммунолог Польнер.

Вакцина центра им. Чумакова не требует глубокой заморозки, ее легче хранить и транспортировать, что важно для удаленных районов, заметил в свою очередь Каган.

Ранее член-корреспондент РАН, завкафедрой клинической фармакологии Ярославского госуниверситета Александр Хохлов пояснял порталу «Вести.ру», что разнообразие вакцин на российском рынке необходимо для того, чтобы как можно быстрее сформировать коллективный иммунитет.

«Ученые сделали большой шаг – создали три разных вакцины. Причем каждая из них уникальна, не повторяет другую. Это открывает дополнительные возможности для охвата более широкой категории пациентов, для дифференцированного подхода в будущем. Жизнь покажет, и многие исследования, которые будут проведены в этой области, покажут какие-то возрастные коридоры, показания-противопоказания. И у нас всегда будет выбор», – отмечал он.