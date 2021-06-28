В Москве опять кончился «КовиВак»

Вакцинация от коронавируса препаратом «КовиВак» от центра имени Чумакова в Москве временно приостановлена. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
«В настоящее время вакцина «КовиВак» закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена», — заявили в аппарате mos.ru.
Вскоре Минздрав РФ должен поставить следующую партию этой вакцины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти предпринимают энергичные усилия, чтобы удовлетворить спрос на вакцины от коронавируса в стране. Он отметил, что все больше людей хотят привиться.
22 июня в Москве уже приостанавливали запись на вакцинацию «КовиВаком». В столицу поначалу поставили лишь 3 тыс. доз этого препарата, он сделан на основе «мертвого» коронавируса. Использовался «КовиВак» лишь в пяти поликлиниках Москвы — №№ 5, 218, 209, 121, 175. Записаться на прививку можно только по телефону. 25 июня стало известно, что запись на вакцинацию «КовиВак» восстановили.
23 июня запись на прививку вакциной «КовиВак» была ограничена и в Санкт-Петербурге. «Запись на вакцину «КовиВак» временно не ведется, так как на остаток вакцины в городе уже сформирована очередь», – сообщили в межведомственном городском координационном совете по борьбе с COVID-19.
Вскоре в город снова доставили партию этой вакцины. Однако 25 июня в координационном совете заявили, что «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» снова заканчиваются. Как уточнили в межведомственном совете, в целом запас вакцин в городе составляет 117 170 комплектов доз. За сутки 24 июня было первично привито 12 117 человек, вторично — 5469 человек. Всего с начала первичной кампании в Петербурге прошли вакцинацию 834 932 человека, в том числе 687 246 человек полностью завершили цикл вакцинации. В Москве привились более 2 млн человек.
23 июня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по всей России первым компонентом вакцины привиты 20,7 млн человек, два компонента получили 16,7 млн россиян.
Антирекорд по числу смертей
28 июня в Москве и Санкт-Петербурге зафиксировали наибольшее число смертей от коронавируса за сутки – с начала пандемии в РФ. В столице за последние 24 часа скончались 124 человека. Заболели за сутки более 7,2 тыс. москвичей.
В Петербурге – более 1,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 110 человек скончались. По всей России – более 21,6 тыс. заболевших.
В российских мегаполисах наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он призвал россиян вакцинироваться – чем раньше это произойдет, тем лучше. 26 июня мэр Москвы Сергей Собянин также констатировал, что столица заново переживает эпидемию.
«Почему заново? Потому что мы с вами победили, можно сказать, уханьский вариант коронавируса. Им не болеет практически уже никто. Максимум 5%. И если бы не было новой мутации, то мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было», — сказал он.
Остановить эпидемию COVID-19, по словам мэра, можно только с помощью быстрой и масштабной вакцинации. Кроме того, он подчеркнул, что нужно соблюдать все санитарные требования, включая масочный режим.
Борьба с дефицитом
25 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему в российских регионах наблюдается дефицит вакцин от коронавируса.
«Слава богу, произошел резкий рост количества желающих вакцинироваться», — заявил Песков. По его словам, дефицит будет устранен в ближайшие дни «без сомнений».
Он также отметил, что нехватка вакцин в регионах связана с логистическими трудностями. Поскольку препараты можно хранить лишь при определенных условиях (в частности, при низкой температуре), в больших количествах хранение «невозможно».
Рост заболеваемости в России в июне связан с тремя факторами, считают врачи. Во-первых, индийский штамм COVID-19 Дельта гораздо заразнее исходной версии коронавируса. Во-вторых — вакцинация на уровне 12-13% от общего числа россиян является недостаточной для появления коллективного иммунитета. Наконец, люди расслабились, посчитав, что опасность уже позади. Китайский вариант коронавируса практически ушел, но появился индийский, или «дельта».
Вакцина против короновирусной инфекции «КовиВак»Виталий Тимкив/РИА «Новости»