Россияне жалуются на подорожание ПЦР-тестов. ФАС проводит проверку

Федеральная антимонопольная служба проведет проверку возможного подорожания ПЦР-тестов и анализов на антитела. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФАС, в антимонопольный орган массово поступают жалобы граждан о росте цен.

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»<...> ФАС России ранее направила запросы в медицинские организации. В настоящее время ведомство изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг», — сказано в заявлении ведомства.

В связи с рядом антиковидных мер и ограничений, введенных правительством ряда регионов за последний месяц, спрос на ПЦР-тестирование и схожие анализы существенно вырос. Так, по информации «Коммерсанта», с 14 по 20 июня компании зафиксировали повышение запросов на исследования на 25-100%, при этом желающих провести тесты на определение антител в организме, по данным некоторых лабораторий, увеличилось на 170%.

Это привело в том числе к тому, что увеличивается срок ожидания результатов тестов — не хватает пропускной способности лабораторий. Некоторые клиники, в частности «Инвитро», рассказали РИА «Новости», что планируют на некоторое время прекратить тестирование из-за недостатка реагентов.

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О жалобах россиян на подорожание тестов также рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Провести проверку медицинских компаний попросила главный санитарный врач России Анна Попова. В то же время она заявила со ссылкой на данные Роспотребнадзора, что нарушений со стороны государственных лабораторий нет, тогда как частные компании позволяют себе «необоснованно» завышать цены на тестирование и сроки их проведения.

По словам Поповой, ведомство планирует обязать клиники изучать тесты в течение суток.

«Мы усиливаем контроль сейчас за сроками прохождения тестов и <…> рассматриваем вариант перехода к обязательному 24-часовому периоду проведения исследований. <…> Мы уже начали интенсивные рейдовые проверки сроков исполнения. Что касается цены — это та же самая ситуация, когда коммерческие лаборатории поднимают цены, набирают большое количество заказов и не успевают их вовремя выполнить», — приводит слова ТАСС слова Поповой, подчеркнувшей, что охват тестированием за неделю вырос до 300 человек на 100 000 населения в сутки в целом по России.

Более того, по информации РИА «Новости», повышенный спрос на тестирование привел к тому, что сейчас многие москвичи не могут записаться на проведение бесплатного ПЦР-теста в городские поликлиники, поскольку запись в этих учреждениях переполнена. В коммерческих лабораториях цены на ПЦР-тесты начинаются с отметки в 2500 рублей.

В Кремле, комментируя ситуацию с повышенной востребованностью ПЦР-тестов и анализов титров антител, заявили, что на ажиотаж вокруг исследований требует реагировать дополнительными энергичными усилиями, чтобы обеспечить всех желающих тестами. Соответствующие меры уже принимаются, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Скачкообразный спрос на ПЦР-тесты связан со вспышкой коронавируса, которую мы сейчас переживаем во многих городах, в том числе и в крупных. Это, конечно, является очень существенной дополнительной нагрузкой и на лаборатории, и на медицинские учреждения», — сообщил он, добавив, что параллельно зафиксирован «скачкообразный» спрос и на прививки от коронавируса.

ПЦР-тесты, напомним, с недавнего времени необходимы для посещения заведений общепита и массовых мероприятий численностью до 500 человек. Альтернативой ПЦР-тесту является сертификат о вакцинации. Важно и то, что срок действия QR-кода по отрицательному ПЦР-тесту составляет всего три дня, а необходим он сразу нескольким категориям граждан: тем, кто не сделал или не может сделать прививку по медицинскими показаниям, а также иностранцам, которые либо не привиты, либо привиты, но вакциной, незарегистрированной на территории России.

Наличие отрицательного ПЦР-теста также является условием для въезда на некоторые курорты — в частности, в Краснодарском крае. Помимо прочего, для отдыхающих за рубежом большинство государств также просит предъявить ПЦР-тест при въезде в страну.