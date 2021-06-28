Россиянам рассказали о последствиях за покупку поддельного сертификата о вакцинации

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что за покупку поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса можно получить год лишения свободы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы», — рассказал сенатор.

Он добавил, что к уголовной ответственности человек привлекается вне зависимости от того, использовал фальшивый документ или нет.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали курьера, передававшего поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».