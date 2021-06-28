Власти Москвы установили цену на вакцину от коронавируса для иностранцев
Правительство Москвы установило цену на вакцинацию мигрантов препаратом от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Работодатель производит оплату услуг по вакцинации и получает сертификаты своих сотрудников. Стоимость услуги составляет 1 300 рублей на одного сотрудника», -— рассказали пресс-службе.
Также в правительстве уточнили порядок проведения вакцинации: представитель работодателя передает администратору списки сотрудников, подлежащих вакцинации, и согласовывает время начала вакцинации. В списках должны указываться наименование организации, ФИО, дата рождения и паспортные данные сотрудников, а также тип документа, являющегося основанием для вакцинации (патент на трудовую деятельность, вид на жительство или разрешение на временное пребывание).
Перед вакцинацией иностранные работники проходят осмотр у врача. Компания самостоятельно организовывает доставку работников в пункты вакцинации.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить возможность вакцинации иностранных граждан, находящихся на территории РФ.