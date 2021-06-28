Власти Москвы установили цену на вакцину от коронавируса для иностранцев

Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи/РИА «Новости»

Правительство Москвы установило цену на вакцинацию мигрантов препаратом от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Работодатель производит оплату услуг по вакцинации и получает сертификаты своих сотрудников. Стоимость услуги составляет 1 300 рублей на одного сотрудника», -— рассказали пресс-службе.

Также в правительстве уточнили порядок проведения вакцинации: представитель работодателя передает администратору списки сотрудников, подлежащих вакцинации, и согласовывает время начала вакцинации. В списках должны указываться наименование организации, ФИО, дата рождения и паспортные данные сотрудников, а также тип документа, являющегося основанием для вакцинации (патент на трудовую деятельность, вид на жительство или разрешение на временное пребывание).

Перед вакцинацией иностранные работники проходят осмотр у врача. Компания самостоятельно организовывает доставку работников в пункты вакцинации.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить возможность вакцинации иностранных граждан, находящихся на территории РФ.