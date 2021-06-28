«Еще наверстаем»: россияне рассказали, ради чего они готовы привиться

Больше половины россиян (55%) хотят сделать прививку от коронавируса, чтобы позаботиться о своем здоровье, свидетельствуют данные опроса сервисов Delivery Club и ResearchMe, поступившего в «Газету.Ru».

Вторая по популярности причина вакцинироваться — желание без ограничений посещать рестораны и мероприятия (26%). Еще 16% хотят сделать прививку, чтобы свободно путешествовать по миру.

По данным опроса, 16% респондентов уже вакцинировались, 22% — планируют сделать это в ближайшее время, а еще 33% следят за развитием ситуации. Против вакцинации при этом — 29%.

Реклама

«Если в целом по стране против вакцинации 29%, то в Москве только 18%. При этом в столице 28% респондентов планируют в ближайшее время делать вакцину, 41% — пока смотрят, как будет дальше развиваться ситуация, а 13% опрошенных уже вакцинировались», — сообщили авторы исследования.

Опрос проводился с 23 по 25 июня 2021 года среди 3 тыс. интернет-пользователей в возрасте от 18 лет из всех федеральных округов России.

Желание россиян прививаться ради зарубежного отдыха и ресторанов — показатель эффективности принятых властями мер, считает бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Желание питаться, отдыхать нормально и вакцинация — это взаимовытекающие обстоятельства. Очень даже неплохой показатель. Просто путаницы много. То, что задержка у нас сейчас идет — это из-за того, что мы не смогли вовремя взять в узду меры по вакцинации.

Из-за этого пошли абсолютно безграмотные разговоры о побочных эффектах после прививки — при этом делается это настолько по-хамски. Меня удивляет, кто выдавал дипломы этим спикерам. Сейчас у нас вроде появились очереди за прививками, тем не менее много времени упустили. Но ничего — еще наверстаем», — сообщил он «Газете.Ru».

Чтобы убедить еще больше россиян вакцинироваться, не стоит действовать кнутом — новые запреты вызовут неприятие среди населения, отмечает эпидемиолог Эдуард Шунков.

«Принуждение к профилактическим мероприятиям в основном вызывает обратный эффект. Для достижения лучших результатов вакцинации необходимо своевременно реагировать на вопросы, которые возникают в обществе. А именно — открыто показывать статистику возможных осложнений, которые бывают при любом применении лекарственного препарата или внедрении новой методики. Публиковать результаты исследований эффективности и безопасности имеющихся вакцин, а также давать возможность выбрать вакцину — даже из зарубежных», — сообщил он «Газете.Ru».

Такая политика приведет к тому, что граждане перестанут бояться вакцинации.

«Только так можно побороть растущее количество заявлений антипрививочников, которые аргументируют отказ от вакцинации, основываясь на домыслах, не имеющих ничего общего с правдой.

Самое главное, с чем необходимо бороться — это страх. Страх возникает от незнания. И только осведомленность позволит его искоренить», — заключил эпидемиолог.

Число россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, превысило 21 млн, сообщил 25 июня 2021 года глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Таким образом за пять месяцев массовой вакцинации в стране план по количеству привитых удалось выполнить примерно на 30%.

В последнее время, по данным властей, темпы вакцинации резко ускорились — только за прошедшую неделю они увеличились в 1,7 раза, заявляла вице-премьер Татьяна Голикова.

Между тем в разных регионах власти дополнительно поощряют жителей после прохождения полной вакцинации. Так, в Новосибирской области гражданам старше 60 лет дают продуктовый набор: пачку гречки, подсолнечное масло и чай.

Денежные призы за прививку выплачивают пенсионерам в Магаданской области — по 1 тыс. рублей, на Чукотке — по 2 тыс., в Курской области — по 3 тыс. рублей.

Тем временем власти некоторых регионов устроили лотерею — в Москве и Воронежской области можно выиграть автомобиль, а в Московской области и Республике Башкортостан — квартиру. В других субъектах разыгрывают машину дров, смартфоны, компьютеры и сертификаты на бесплатное лечение.