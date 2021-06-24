Обследование, доступное каждому: стартует бесплатная диспансеризация россиян

Поздравляя врачей с профессиональным праздником, президент России Владимир Путин в своем недавнем видеообращении отдельно заострил внимание на необходимости системной профилактики здоровья населения.

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«Нужно расширить программы диспансеризации, обеспечивать своевременную помощь больным с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями», – заявил президент.

Чуть позднее, выступая на съезде партии «Единая Россия», он дал поручение единороссам подключиться к программам реабилитации и профилактики.

И вот чуть менее чем через неделю начинается масштабная диспансеризация населения по всей территории России.

С 1 июля россияне смогут пройти комплексное медицинское обследование, которое позволит выявить целый букет заболеваний еще на ранней стадии развития.

Вице-премьер России Татьяна Голикова объявила о готовности к проведению диспансеризации. Регулярные медосмотры в рамках системы обязательного медицинского страхования будут проводиться на базе более трех тысяч медицинских организаций.

«Мы уже провели соответствующее совещание в правительстве, и министерство здравоохранения провело совещание с регионами. Я бы хотела обратить внимание, что регионам сейчас необходимо подготовить свои медицинские организации к проведению такой углубленной диспансеризации, спланировать работу медицинского персонала, тем более, что часть из них пока еще занята на работе с ковидными больными, - сообщила Голикова.

Диспансеризация сразу оказалась в фокусе первых лиц государства. Еще в апреле президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию Российской Федерации отдельно поручил провести с диспансеризацию населения с максимальным охватом всех групп граждан, особое внимание уделив охвату людей, переболевших коронавирусной инфекцией.

«С начала июля необходимо вовлечь в диспансеризацию и профилактические осмотры граждан всех возрастов. Здесь важен максимальный охват. Поэтому уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов. Поручаю правительству реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые являются основными причинами преждевременной смертности, - отметил президент.

Всеобщая диспансеризация стала возможной благодаря изменениям в законодательство.

К программе расширения охвата диспансеризацией активно подключилась и фракция «Единой России» в Государственной Думе. Еще в 2018 году по предложению «Единой России» Дума приняла законопроект о дополнительном выходном дне для прохождения диспансеризации для всего работающего населения России.

В 2021 году партия выступила с целым рядом новых инициатив, в итоге поддержанных президентом. Одно из наиболее важных предложений включает в себя приобретение 500 мобильных диагностических комплексов на базе автомобилей повышенной проходимости, которые позволят повысить охват диспансеризацией в сельских и удаленных районах страны.

Будет продолжена и реализация совместной с Российскими железными дорогами программы так называемых «Поездов здоровья», представляющих собой настоящие мини-поликлиники на железнодорожном ходу.

«Крайне важно, что партия «Единая Россия» добилась при формировании федерального бюджета выделения 2 миллиардов рублей на приобретение «Поездов здоровья». Согласно поручениям президента по итогам Послания жители сельских поселений и малых городов получат 500 мобильных медицинских комплексов*, - сообщила заслуженный врач РФ, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, член «Единой России» Татьяна Кусайко.

Особое внимание к предстоящей диспансеризации понятно.

В России программа диспансеризации комплексно реализуется с 2013 года, но предстоящая кампания окажется особенно сложной. Прошлый год оказался для медицинской отрасли экстремальным. На первый план вышла борьба с коронавирусом, на что и были брошены все силы и ресурсы.

Проведение обычной диспансеризации населений отошло на второй план: сказывалась как нехватка врачей терапевтов и узких специалистов, так и введенные ограничения на прием пациентов в медицинских учреждениях.

По итогам года в Минздраве зафиксировали снижение количества посещений врачей с профилактическими и иными целями сразу на 22,5%. Еще сильнее сократилось число детей, охваченных плановой диспансеризацией: с 27 до 18,1 миллионов человек. А ведь по статистике за тот же 2020 год 15% от всех прошедших диспансеризацию детей требуют регулярного наблюдения и своевременного лечения хронических болезней.

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Медицинская статистика зафиксировала и значительный рост смертности на 17,9% по отношению в 2019 году, ожидаемая продолжительность жизни в России за это же время сократилась почти на 2 года.

Перезапуск по-новому

В 2021 году диспансеризация будет включать и ряд новаций. Например, пациенты с подозрением на сахарный диабет по направлению терапевта смогут пройти бесплатное обследование уровня гликированного гемоглобина в крови.

Татьяна Голикова особо отметила на необходимость быстрой и четкой работы медицинских учреждений: человек должен пройти диспансеризацию за одни сутки.

Повышенное внимание будет уделено обследованию пациентов с хроническими заболеваниями, которые находятся в группе риска с точки зрения последствий перенесения коронавирусной инфекции.

По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, в группу риска включены пациенты с подтвержденным или только с подозрением на заболевание сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью, люди, перенесшие хирургические вмешательства на сердце и сосудах и имеющие болезни. Такие группы пациентов будут в обязательном порядке охвачены диспансерным наблюдением.