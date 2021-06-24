Первая смерть и новые случаи: что происходит со штаммом «дельта плюс» в Индии

В индийском штате Мадхья-Прадеш зафиксировали смерть пациента от новой мутации коронавируса «дельта плюс», это первый случай по стране, сообщает издание First Post.

Реклама

17 мая 59-летняя жительница города Удджайн получила положительный результат теста на коронавирус, 23 мая она скончалась. Позже ее биологические образцы изучили специалисты — выяснилось, что она была инфицирована вариантом «дельта плюс». Также известно, что она не была привита.

В штате были зафиксированы еще четыре случая заражения новым штаммом, три – в городе Бхопал, один — в Удджайне.

Как сообщил министр медицинского образования Вишвас Саранг, с четырьмя другими заболевшими все в порядке, его слова приводит издание The Hindustan Times.

Так, 65-летняя жительница Бхопала, чьи образцы были отправлены в Национальный центр по контролю за заболеваниями (NCDC), выздоровела в домашней изоляции. Женщина была вакцинирована — она получила оба компонента препарата против COVID-19.

В другом штате — Тамилнад — 32-летняя медсестра из Ченнаи также находилась в домашней изоляции с легкими симптомами «дельта плюс» и выздоровела в течение двух недель.

В штате Махараштра для пациентов с «дельта плюс» в больницах создаются отдельные больничные палаты, сообщил региональный министр здравоохранения и благополучия семьи Раджешбхайя Топ.

По его словам, вариант «дельта плюс» может быть более опасным, чем другие варианты.

«Это индексные случаи варианта «дельта плюс», и тяжесть протекания такого заболевания может быть выше. Исследование показало, что он может быть более вирулентным по сравнению с предыдущими мутациями», — пояснил глава ведомства.

Министр также выразил обеспокоенность по поводу того, что количество ежедневных случаев заболевания коронавирусом в штате не опускается ниже 8000.

по теме

Впрочем, глава Индийского института медицинских наук (AIIMS) Рандип Гулерия заявил, что «дельта плюс» является одной из многих разновидностей COVID-19.

«Мы должны понимать разницу между интересом [к новым мутациям COVID-19] и беспокойством. Вирус будет продолжать мутировать, предполагается, что он мутирует дважды в месяц. Но каждый раз, когда он видоизменяется, нам не стоит беспокоиться», — сказал врач.

По его словам, вирус стал более заразным по сравнению с предыдущими штаммами, но пока не является доминирующим среди прочих мутаций.

«В настоящее время у нас [в стране] всего 42 случая заболевания версией «дельта плюс», поэтому нельзя сказать, что этот вариант создает проблемы в Индии. Но мы должны внимательно следить за любым всплеском инфицирования», — подытожил специалист.

Новый вариант «дельта плюс» образовался в результате мутации варианта «дельта» или B.1.617.2, впервые выявленного в Индии в октябре прошлого года и ставшего одной из главных причин новой волны коронавируса по всему миру.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вариант «дельта» зарегистрирован в 85 странах и продолжает распространяться.

Согласно предварительному исследованию ВОЗ, повышенная скорость распространения B.1.617 в Индии по сравнению с другими вариантами вируса может быть связана с его повышенной трансмиссивностью.

По словам специалистов организации, четыре текущих «варианта COVID-19, вызывающих озабоченность», за которыми ведется тщательный мониторинг — это «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» — широко распространены по всему миру, они были обнаружены во всех регионах ВОЗ.

«Вариант «дельта» значительно более распространен, чем «альфа», и ожидается, что он станет доминирующей линией, если текущие тенденции сохранятся», — говорится в заключении ВОЗ.

В России пока нет заболевших штаммом «дельта плюс», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом обычный индийским штамм, или «дельта», уже является преобладающим. Например, в Москве им заражаются около 90% заболевших, говорил в середине июня Сергей Собянин.