Попова: индийский штамм распространился уже почти в 90 странах

Так называемый индийским штамм коронавируса — «дельта» — уже получил распространение почти в 90 странах мира. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на III международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения», передает РИА «Новости».

Она отметила, что это данные зарубежных специалистов.

Ученые во всем мире предупреждают об опасности индийского штамма SARS-CoV-2, в том числе для привитых: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших.

Позднее была обнаружена новая мутация индийского штамма, так называемая «дельта плюс». Власти Индии признали этот вариант «вызывающим беспокойство».

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 41 случай заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «дельта плюс», зарегистрировали в Англии.