В Роспотребнадзоре заявили, что пандемия коронавируса — не последняя

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавируса — не последняя, передает РИА «Новости».

«Совершенно очевидно, сегодняшняя ситуация с пандемией, она не финальная, она первая в этом тысячелетии, в этом столетии, но она не финальная», — сказала она.

Попова подчеркнула, что необходимо быть готовыми к отражению любых форм, провоцирующих возникновение подобных ситуаций.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что так называемый индийским штамм коронавируса — «дельта» — уже получил распространение почти в 90 странах мира. Попова также сообщила, что темп вакцинации от коронавируса в России «приобретает четкие и прогрессирующие формы».

Согласно последним данным, в России выявлено 5 388 695 случаев коронавируса, вылечились 4 915 615 человек, скончались 131 463 пациента.