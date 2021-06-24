Pfizer укусит: ВОЗ разрешила прививать детей

Впервые с начала пандемии Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что детей и подростков можно вакцинировать от коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации в обновленном списке рекомендаций.

ВОЗ отмечает, что эксперты считают наиболее подходящей для детей в возрасте от 12 лет вакцину, сделанную компаниями Pfizer и BionTech.

«Дети в возрасте 12-15 лет, находящиеся в группах риска, могут быть вакцинированы этим препаратом наряду с пациентами другого возраста. Исследования детских вакцин продолжаются, ВОЗ будет обновлять рекомендации в зависимости от эпидемиологической ситуации», — добавили в организации.

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Дети и подростки обычно легче переносят болезнь, чем взрослые, поэтому если они не попадают в группу высокого риска, срочно их вакцинировать не стоит, подчеркивают при этом в ВОЗ. «Чтобы делать общие рекомендации по поводу вакцинации детей от коронавируса, необходимо больше данных по применению различных вакцин», — говорится в сообщении.

В конце мая Еврокомиссия решила, что вакцина от Pfizer/BionTech может использоваться для прививок детям 12-15 лет. «Теперь государства-члены могут принять решение расширить свою вакцинацию среди молодых людей», — заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

Использование вакцины Pfizer и BioNTech для подростков санкционировали также два американских регулятора: Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Дети стали чаще болеть

В конце мая замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что подростки 15-17 лет стали чаще заражаться коронавирусом из-за нарушения режима самоизоляции.

«Я обратил внимание на еще, казалось бы, незначительный рост доли детей среди заболевших — с 5 до 7 процентов. Но, вместе с тем, изменилась структура заболеваемости детей. Мы говорим, что дети любого возраста подвержены, но в последние дни отмечена тенденция роста регистрации заболеваемости у подростков 15-17 лет», — сказал ученый. По его словам, 78% детей переносят COVID-19 в легкой или среднетяжелой форме.

Однако, сообщала в начале мая Deutsche Welle, из-за появления новых штаммов коронавируса дети стали чаще болеть в тяжелой форме и с долгосрочными последствиями. У некоторых детей COVID-19 может вызывать мультисистемный воспалительный синдром, считают врачи.

Изучение вакцин для несовершеннолетних продолжается, ряд компаний планирует завершить изыскания в течение лета.

Испытания в России

В июле среди детей 12-17 лет в Москве начнутся клинические исследования российской вакцины «Спутник V». В мэрии столицы заявили, что идет набор добровольцев.

Первая и вторая фазы исследования будут проводиться на базе двух ведущих детских больниц Москвы — Морозовской детской больницы и детской больницы им. З. А. Башляевой. Третья фаза — в детских поликлиниках столицы.

22 марта в Центре им. Гамалеи начались испытания новой формы вакцины от коронавируса «Спутник V» в виде назальных капель. По словам главы центра Александра Гинцбурга, уже на данном этапе исследований было выявлено отсутствие побочных эффектов вакцины.

«Это, безусловно, очень щадящая и удобная форма вакцинации детей и особенно детей маленького возраста, которые, естественно, травмируются от возможного вида шприца и возможных даже побочек, которые будут возникать», — отметил ученый.

4 июня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что сейчас рассматривается разрешение на ряд вакцин с 12 лет. «На российских вакцинах мы разработали клинический протокол исследования для безопасности и эффективности, я думаю, что в ближайшее время мы начнем тестирование», — добавил министр.

Мнения разные

Массовая вакцинация детей от коронавируса начнется не раньше осени 2021 года. Об этом «Газете.Ru» сообщил вирусолог, сотрудник исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев.

«Сказать точную дату пока невозможно, но процесс испытаний длительный, состоит из трех фаз и занимает не один месяц», — заметил он.

Однако врачебное сообщество все еще не пришло к единому мнению – стоит ли прививать детей от COVID-19. Как заметила инфекционист Анна Баландина, от массовой вакцинации детей можно отказаться. «Дети легко переносят коронавирус и, судя по исследованиям, не являются активными распространителями», — сказала она.

В то же время врач-терапевт Антон Ковалев полагает, что это справедливо не для всех детей — некоторые переносят COVID-19 тяжелее, чем их сверстники. «Может, вакцина и не всем нужна будет, но точно есть категория тех, для кого она необходима – это дети с хроническими заболеваниями. Например, с сахарным диабетом или с пороком сердца. У них как раз инфекция может заканчиваться довольно плачевно», — заявил медик «Газете.Ru».

По мнению врача-терапевта, массовая вакцинация несовершеннолетних сделает безопасным обучение детей в школах.