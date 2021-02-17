«Длительный процесс испытаний»: когда начнут прививать детей

Массовая вакцинация детей начнется от коронавируса не раньше осени 2021 года. Об этом «Газете.Ru» сообщил вирусолог, сотрудник исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев.

«Сказать точную дату пока невозможно, но процесс испытаний длительный, состоит из трех фаз и занимает не один месяц», — заметил он.

Ранее директор центра Александр Гинцбург заявлял, что рассчитывает получить разрешение Минздрава РФ на проведение клинических исследований вакцины «Спутник V» на детях в мае.

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«Результаты исследований на взрослых, как я говорил ранее, будут завершены в мае. В настоящее время мы с педиатрами готовим пакет документов для проведения исследований вакцины у детей», — уточнял глава НИЦ им. Гамалеи в беседе с ТАСС.

Тем не менее сообщество врачей все еще не пришло к единому мнению – стоит ли прививать детей от COVID-19.

Как заметила инфекционист Анна Баландина, что от массовой вакцинации детей можно отказаться. «Дети легко переносят коронавирус и, судя по исследованиям, не являются активными распространителями», — сказала она.

В то же время врач-терапевт Антон Ковалев полагает, что это справедливо не для всех детей — некоторые переносят COVID-19 тяжелее, чем их сверстники. «Может, вакцина и не всем нужна будет, но точно есть категория тех, для кого она необходима – это дети с хроническими заболеваниями. Например, с сахарным диабетом или с пороком сердца. У них как раз инфекция может заканчиваться довольно плачевно», — заявил медик «Газете.Ru».

По мнению врача-терапевта, массовая вакцинация несовершеннолетних сделает безопасным обучение детей в школах.

«Массовая детская вакцинация может значительно облегчить вопрос о безопасном очном образовании, и закрывать школы лишний раз в случае ухудшения эпидемиологической ситуации не придется, потому что мы будем уверены, что и дети, и взрослые по большей части уже имеют иммунитет к инфекции», — сказал Антон Ковалев.

Разный взгляд у медиков и на влияние детей на формирование коллективного иммунитета. Так, иммунолог израильской больницы Полина Степенская рассказала изданию РБК, что отсутствие вакцинации от коронавируса детей не помешает коллективному иммунитету от инфекции. По ее словам, для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо, чтобы от 43% до 75% популяции были иммунизированы – переболели или привиты.

С ней не согласился иммунолог Владимир Болибок. «Если рассматривать такой слой населения, как дети, дошкольники, школьники, которые сейчас не получают вакцины, то вполне может оказаться, что коллективный иммунитет населения будет ниже, чем необходимо для прекращения передачи коронавирусной инфекции. Блокировка передачи инфекции происходит неполная. Рассуждения о том, что достичь коллективного иммунитета при отсутствии вакцинации детей будет сложнее, абсолютно правильны. Отсутствие вакцинации детей создает канал передачи коронавирусной инфекции», — пояснил он РБК.

Зарубежные вакцины BioNTech и Moderna уже начали тестироваться на детях старше 12 лет. Как сообщал немецкий педиатр Херман Йозеф Каль, первые результаты необходимых исследований на детях этого возраста появятся летом. Препарат BioNTech уже одобрен к применению с 16 лет, а Moderna — с 18 лет.

В декабре 2020 года министр здравоохранения Мэтт Хэнкок объяснил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в ближайшее время на детей распространяться не будет, сообщало «Би-би-си». Говоря об одобренном препарате Pfizer/BioNTech, он заявил: «Эта вакцина не будет использоваться для детей. Она не тестировалась на детях. Причина в том, что вероятность серьезного ухудшения здоровья в случае заражения COVID-19 у детей очень, очень мала. Так что это взрослая вакцина, для взрослого населения».