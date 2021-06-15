Распространение COVID-19: регионы ужесточают ограничения

В Бурятии до конца июня будут закрыты общественные зоны, бассейны, парки, фуд-корты и объекты развлечений в торговых центрах. Власти региона пришли к такому решению из-за роста заболеваемости коронавирусом.

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«Число госпитализированных увеличилось в 3,4 раза с начала июня. В связи с необходимостью срочных мер по разобщению населения и минимизации контактов введены дополнительные ограничения», — отметили в правительстве республики.

Все учреждения дополнительного образования переведены на дистанционный режим работы. Это касается, в частности, «секций и кружков культурного и спортивного направлений».

До 1 июля прекращена работа кинотеатров, театров, запрещен очный прием в МФЦ и отделах ЗАГС, ограничен вход в торговые центры для несовершеннолетних.

«В связи с тем, что большинство пациентов переносят инфекцию в осложненной форме, республике необходимо создание новых реанимационных коек. У 82% больных, получающих лечение в стационарах, диагностирована тяжелая форма заболевания», — подчеркнули региональные власти.

Тем временем в Хабаровском крае с 17 июня переводят на удаленную работу беременных и сотрудников местных предприятий старше 65 лет. Зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов поручил Роспотребнадзору «рассмотреть возможность перевода на «дистант» тех, кто не вакцинирован, хотя бы до 30% от их общего количества». «Личные приемы граждан, конференции, мероприятия в социальной сфере — в онлайн-формат», — приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, ограничиваются рейсы в северные районы края. Например, в Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский районы можно улететь только при наличии отрицательного ПЦР-теста. Вахтовикам нужен сертификат о вакцинации.

Никонов уточнил, что в регионе наблюдается нестабильная и напряженная ситуация по распространению коронавирусной инфекции — койки заполнены на 92%, есть «тяжелые пациенты».

Российские регионы стали ужесточать коронавирусные ограничения вслед за Москвой. 12 июня мэр столицы Сергей Собянин объявил в своем блоге о необходимости снижения скорости распространения вируса и «сохранения жизни людей». И ввел дополнительные выходные по 20 июня, запрет на работу фуд-кортом, на проведение ночных массовых мероприятий с 23.00 до 6.00, а также на работу аттракционов, детских и спортивных площадок — в парках можно только гулять. При этом 30% сотрудников московских предприятий должны быть переведены на удаленку.

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Подобные меры вводятся и в Санкт-Петербурге с 17 июня. Смольный решил приостановить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в местах общепита, запретить работу фуд-кортов и фуд-плейсов. Исключение составляют те, что находятся на территории вокзалов, аэропорта, заправок. Ограничение не коснется и службы доставки.

Работа кафе, ресторанов, клубов и прочих заведений запрещена с 2.00 до 6.00. Помимо этого, приостанавливается работа детских комнат в ресторанах и кафе, в ТЦ прекращают свою работу «островки», объекты развлечений и досуга. Но аквапарки, океанариумы, кинотеатры, фитнес-центры, библиотеки продолжат свою работу.

Подобные дополнительные ограничения введены в Мурманской, Вологодской и Московской областях, а также в республике Марий Эл. В частности, в Подмосковье до 15 июля отменили все массовые мероприятия, включая общегородские выпускные.