Вероятность заболеть после прививки и новые ограничения: какова ситуация с COVID-19 в России

«После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи», — указано в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

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Если у привитого человека появились симптомы простуды, то следует тут же обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест, заявили в Роспотребнадзоре. При этом сама вакцина от COVID-19 не даст положительный результат ПЦР-теста, поскольку при нем проверяется не иммунитет, а наличие активного заболевания.

6 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что заболевают COVID-19 после вакцинации менее 0,8% людей. Он напомнил, что ни одна вакцина в мире не дает стопроцентной защиты от коронавируса, поэтому всегда присутствует определенный риск заразиться.

Однако привитому человеку обычно не требуется госпитализация – заболевание протекает в легкой форме. «Мы всегда оцениваем риски. У вакцинированных пациентов они минимальны. Поэтому мы говорим о коллективной ответственности — чем больше нас сплотилось и провакцинировалось, тем для всех людей риски [заболеть] становятся минимальнее», — добавил Мурашко.

В конце марта «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комплекса социального развития Москвы сообщил, что после вакцинации от коронавируса заболели из 1 млн привитых около 1 тыс. человек. У более чем 76% из них болезнь протекала в легкой или бессимптомной форме.

«Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более двух недель, заболели коронавирусом всего около 1 тыс. человек», — заявили городские чиновники.

Врач-иммунолог Ольга Башкова в разговоре с «Вечерней Москвой» также отмечала, что привившиеся могут заболеть. «Объясняется это тем, что в течение полугода иммунитет, полученный от укола, прекращает действовать, и для защиты от недуга эксперт рекомендует пройти процедуру повторно», — говорится в материале.

«На примере многих стран мы видим, что вирус не ослабевает, а, наоборот, селекция идет в сторону утяжеления. А это означает, что нас ожидают третья, четвертая и иные волны болезни», — подчеркнула врач.

При этом директор НИЦЭМ им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил опасность медленных темпов вакцинации от COVID-19.

«Если часть провакцинировать, а часть — нет, это может привести к усилению процесса формирования штаммов с измененными свойствами», — цитирует его ТАСС.

Третья волна?

В последние несколько дней количество заболевших COVID-19 в России резко возросло. В Москве 12 июня зафиксировали один из максимальных показателей заболеваемости с начала пандемии – более 7,7 тыс. случаев за сутки. В прошлом декабре было выявлено 8,2 тыс. заболевших COVID-19. В столице возвращаются — временно — ограничения на работу кафе и ресторанов, ограничивается проведение массовых мероприятий. Среди всего прочего, отменен общегородской выпускной в Парке Горького.

С 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фудкортов.

Рестораны, кафе, бары, ночные клубы, дискотеки, караоке, боулинг и другие развлекательные заведения не будут принимать посетителей в ночное время с 23.00 до 6.00. Исключение составит обслуживание на вынос. Мэр города Сергей Собянин также подписал указ, в соответствии с которым 15 — 19 июня будут выходными.

Запрет на использование объектов городской инфраструктуры в парках Москвы, введенный с 13 по 20 июня, распространяется на детские и спортивные площадки, а также на скамейки и беседки, сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков. По его словам, за последние сутки были зафиксированы неоднократные нарушения ограничений на использование этих объектов.

«За эти нарушения граждане будут привлечены к административной ответственности в размере до 4 тыс. рублей», — заявил Данчиков.

Власти Санкт-Петербурга также вводят новые ограничения на фоне распространения коронавируса.

С 17 июня приостанавливается работа фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением расположенных на вокзалах, в аэропортах, автозаправочных станциях, а также оказания услуг общественного питания с использованием службы доставки. С 2.00 до 6.00 запрещается работа ресторанов, за исключением обслуживания навынос, в номера гостиниц, доставки на дом, а также производственных столовых.