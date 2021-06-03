Не только политика? С чем связано внимание КПРФ к экологии

КПРФ все активнее обращается к экологической тематике. Казалось бы, защита окружающей среды – благое дело, но многих смущает, что активность борьбы «красных» за экологию стабильно набирает обороты именно накануне очередного выборного цикла.

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Некоторые коммунисты даже полностью строят свои предвыборные кампании на теме защиты окружающей среды. Взять хотя бы ситуацию в Нелидовском городском округе Твери, где прокоммунистически настроенная Валентина Бойнова протестует против создания на этой территории мусорного полигона. И не просто протестует, а пытается на этой самой протестной волне выдвигаться в депутаты Законодательного Собрания Тверской области от партии КПРФ, пишет местный сайт «Край справедливости».

В прошлом году депутат госсовета Республики Коми от КПРФ Олег Михайлов использовал «антишиесные» настроения в соседней Архангельской области на выборах главы Коми в сентябре 2020 года. Коммунист настолько сконцентрировался на одной теме, что, когда власти отказались от строительства мусорного полигона, он оказался в информационном вакууме.

«После отказа властей от идеи строительства в Коми мусорного полигона экологическая борьба потеряла смысл и поставила повестку «красного эколога» Михайлова под удар», — отмечало тогда агентство «Регнум». — В определенный момент Михайлов и его товарищи по партии начали информационную войну с избиркомом и системой отбора кандидатов в целом. По мнению ряда политических аналитиков, неудачное выдвижение с последующим недопуском на выборы вполне может оказаться политтехнологическим ходом КПРФ на фоне спада протестных «стопшиесных» настроений, которые долгое время были магистральной повесткой партии в регионе».

Многие вспоминают и о скандале в Ульяновской области со строительством китайского завода Anhui Conch Cement Company Limited.

«Мятеж возглавил извечный «протестант», депутат ГосДумы Алексей Куринный. Однако есть версия, что бороться против перспективного для области производства коммунисты начали неспроста», — писал в 2017 году «Рупор 73».

«Несмотря на то, что новый цемзавод даст региону не только сотни рабочих мест, но и принесет миллиарды налогов, есть и те, кто выступил против строительства. Коммунист Алексей Куринный начал активную кампанию против «Конч Цемент», и даже собрал 1500 подписей, — отмечало издание в публикации четырехлетней давности. — Похоже на то, что Куринный снова решил использовать недовольство людей, чтобы набрать политические очки. Однако народ пока ещё даже не совсем понимает, против чего протестует – китайцы ещё даже не представили проект нового завода. Дачники боятся, что предприятие построят рядом с их садами, но ближе чем на 5 км к селам завод никто ставить не собирался. Так что коммунисты в очередной раз баламутят массы – в целях политического пиара».

«Возможно, что Куринный с товарищами не просто так взялся за «Конч», а действует в угоду чьим-то бизнес интересам. Например, строительство нового цемзавода может не понравиться конкурентам», — указывал «Рупор 73» в 2017 году.

Местный политтехнолог Эрнест Старателев прокомментировал деятельность КПРФ на территории Ульяновской области.

«Это активность части низового криминалитета, который использует КПРФ для того, чтобы проникнуть во власть. В какой-то момент они поняли, что можно достаточно цивилизованным способом, через представителей во власти, решать свои сугубо корыстные задачи. Паровозом для них выступает Алексей Куринный», — цитирует эксперта «Независимая газета».

Старателев как раз и приводит в пример ситуацию, когда несколько лет назад депутат Куринный протестовал против строительства в регионе китайского цементного завода, который мог бы обеспечить сотни новых рабочих мест. В результате инвестпроект свернули.

«В случае с китайским цемзаводом решались частные задачи конкретных людей. Там же у товарища Куринного Наири Чатиняна уже построен заводик. Пришли бы китайцы, пришлось бы начать людям платить хорошие зарплаты. А ему это надо?», – цитирует эксперта «Ульяновск онлайн».

Кстати, прежде чем стать депутатом ульяновского заксобрания от КПРФ и «красным» депутатом Госдумы в 2016 годы, политик успел побывать и депутатом регионального парламента от «Единой России» в 2004 году, и «родинцем», и даже «справедливороссом» в 2008 году.

«В принципе момент капитализации для Куринного всегда был ключевым. Всю свою политическую карьеру депутат построил не на идейном активизме, а на отработке темника под куратора. Куринный – не идейный борец. Это крикливый демагог, который хорошо понимает, за что заказчик готов платить. Отсюда и вызывающее недоумение игнорирование реального запроса граждан, и бессодержательная, но крайне эмоциональная риторика, непонятно кому конкретно адресованная. Отсюда же его политические развороты на 180 градусов», - цитирует «Ульяновск онлайн» политолог, член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Максим Бардин.

Безусловно, различные коммерческие группы влияния часто пытаются вовлечь политиков в свои коммерческие разборки, говорит эксперт заместитель председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы Иван Стариков.

«Поэтому кейс Куринного с его возможной финансовой мотивацией в экологических войнах далеко не что-то из ряда вон выходящее. В разных регионах КПРФ то борется со строительством мусорных полигонов или выступает за их перенос в другие места, то закрывает на них глаза, в зависимости от конъюнктуры. Однако во всех этих акциях наверняка есть некие скрытые мотивации, учитывая, насколько это прибыльный и конкурентный бизнес. Заинтересанты вполне могут спонсировать активистов КПРФ, тем более что внешне «красные» экопротесты выглядят в этом контексте вполне органично», - отмечает Стариков.