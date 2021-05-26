«ЕС борется за нашу свободу, ограничивая ее»: как белорусы пытаются уехать из страны

«Поездку планировали с апреля — лететь за лучшей жизнью и достойной заработной платой», — рассказывает Александр, 23-летний житель Гродненской области. 3 июня он вместе со своей тетей должен был сесть на рейс Минск — Варшава польского авиаперевозчика LOT.

Реклама

Днем 25 мая служба поддержки компании перестала отвечать на его вопросы, но надежда на вылет еще оставалась, так как бронь билета на сайте сохранялась. Ночью 26 мая рейс официально сняли — LOT приостановил сообщение с Минском.

Билет в лучшую жизнь Александр купил за $100 (7 350 российских рублей) при своей зарплате водителя $120 (8 820 рублей) в месяц. Компания вернула ему только предоплату. Но молодой человек не теряет оптимизма:

«Сейчас хочу прийти в себя и через Москву лететь в Варшаву», — поделился он. В столице Польши он планирует продолжить работать водителем: «На категорию C реально найти работу с окладом в €1800 (161 440 рублей), на Е — до €2500 (224 223 рублей)».

19-летний минчанин Михаил тоже попал в затруднительную ситуацию. 28 мая он должен был лететь в чешский Брно на учебу. Теперь, когда «Белавиа» запрещено пересекать воздушные границы ЕС, Михаилу придется добираться до Чехии транзитом. Если он не успеет, выехать из страны будет еще сложнее, так как скоро истекает срок действия его студенческой визы.

«Потерял как минимум кучу времени. Теперь есть только два подходящих для меня варианта: ехать на автобусе через другие страны или ехать до Москвы и оттуда уже на самолете.

Я не знаю, как эти санкции конкретно должны помочь. В Европе борются за свободу белорусов, одновременно ограничивая ее», — поделился собеседник «Газеты.Ru».

Билет в Чехию и обратно обошелся ему в 650 белорусских рублей (21,5 тыс. российских). «Сегодня был в «Белавиа», попросил вернуть деньги. Они что-то там заполнили и сказали ожидать. Деньги пока что не пришли», — заключил Михаил.

23 мая белорусского оппозиционера Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу задержали в минском аэропорту. Они летели рейсом компании Ryanair по маршруту Афина-Вильнюс. По запросу белорусских властей самолет экстренно посадили в Минске. Свое требование они объяснили поступившим сообщением о минировании лайнера. Эта информация так и не подтвердилась.

Президент республики Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании поступило из Швейцарии. В МИД страны эту информацию опровергли.

В ЕС осудили действия Минска и рекомендовали авиакомпаниям ограничить авиасообщение с Белоруссией. Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин планируют обсудить инцидент с Ryanair на саммите в следующем месяце, пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.