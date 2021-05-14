Холодное горячее питание: родители жалуются на школьные обеды

Пандемия и старое оборудование

В настоящее время все учащиеся 1-4-х классов — 7,3 млн школьников — из всех регионов обеспечены горячим питанием, сообщили «Газете.Ru» в Минпросвещения.

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«Оперативный штаб Минпросвещения России на еженедельной основе проводит анализ организации горячего питания для учеников начальных классов, что позволяет выявлять проблемные вопросы и оперативно решать их», — сказали в ведомстве.

Сегодня обращения по вопросам питания младшеклассников принимаются на горячих линиях Минспросвещения и ОНФ, а также на портале «Госуслуги».

«Почти за девять месяцев работы горячей линии Минпросвещения России на нее поступило около 2 тыс. обращений по вопросам бесплатного горячего питания в школах. Максимальное количество обращений за последний месяц поступило из 5 регионов: Москва, Московская область, Республика Марий Эл, Красноярский край, Самарская область», — рассказали в министерстве.

В целом, обращения, содержащие жалобы, носят единичный характер, школам и родителям оказывается адресная поддержка и консультации, добавили в Минспросвете. А более половины обратившихся на портал «Госуслуг» удовлетворены качеством питания.

В ОНФ между тем всего поступило почти 7 тыс. обращений, около 2,5 тыс. из них – жалобы. В 49% из них упоминается холодная еда.

«Есть два ключевых момента, почему питание может оказаться холодным. Первая – это сложности, связанные с «каскадным» расписанием. Из-за коронавируса были приняты меры, чтобы школьники не пересекались между собой», — пояснил глава Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев.

В больших школах, где столовые в этот период пандемии работают на накрытие столов для младшеклассников, организовать процесс быстро сложно, уточнил он. В итоге, когда дети дождутся своей очереди на обед и сядут за стол, еда уже может остыть.

«Второй момент – это то, что оборудование во многих школах достаточно старое, не везде есть возможность установить современные раздаточные линии, которые могут сохранить ту же кашу горячей на протяжении продолжительного времени», — добавил Валерий Алексеев.

Кроме того, 40% обратившихся на линию мам и пап обеспокоены низким качеством еды. Почти каждый седьмой (15%) недоволен составом меню: оно, по их мнению, формируется с однообразным набором продуктов, а в части случаев содержит повышенное количество сахара.

«У школьников продолжаются процессы роста, дифференцировки тканей, поэтому в питание нужно вводить обязательно рыбные продукты, овощи, фрукты, молочные продукты, хлеб, минерально-витаминные комплексы, поскольку примерно у 15% — дефициты витаминов», — рассказал доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Дмитрий Никитюк.

Он подчеркнул: питание должно быть горячим, иначе ребенок может отказаться есть.

«Многие пищевые продукты усваиваются в определенных температурных режимах», — добавил эксперт.

Нужно контролировать избыточное количество сахара, иначе это чревато повышенной нагрузкой на поджелудочную железу, которая вырабатывает гормоны для углеводного обмена, и как следствие ожирением, отметил Никитюк. Вдобавок в обеде для детей стоит ограничить соли и жирные кислоты.

12% жалоб родителей в ОНФ посвящены плохой организации питания, по 4% приходятся на его отсутствие и пищевые отравления.

«Система бесплатного горячего питания в школах сегодня постепенно отлаживается. Но если говорить о каком-то первом шаге, то сделано полшага: да, система запустилась и работает, но вместе с этим всплыли все те вопросы, которые копились годами и раньше лежали на плечах директора школы, – оборудование, персонал, качество продуктов и так далее», — объяснил Валерий Алексеев.

Обеспечение школьников горячим питанием прописано на законодательном уровне: документ в прошлом году подписал президент Владимир Путин. По закону дети должны не реже раза в день получать горячее блюдо и горячий напиток, а деньги на это должны выделяться в том числе из федерального и регионального бюджетов.

Под надзором родителей

В некоторых случаях контроль за горячим питанием в школах берут на себя родители, как это произошло в Нижнем Новгороде.

«Контроль качества питания стал заботой родителей – у нас выстроилась коммуникация и с образовательными учреждениями, и с комбинатом питания», — рассказал инициатор движения, председатель местного Совета отцов Александр Заремба.

Родительский контроль в городе работает почти четыре года – мамы и папы оперативно работают с жалобами, проверяют образовательные учреждения, обсуждают меню и продукты с технологами.

«Периодически есть вопросы – к качеству картофеля в зимний период, например. Но в целом питание в городе организовано хорошо», — поделился Заремба.

Однако такая ситуация наблюдается далеко не во всех регионах, отметила директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко.

«Дети часто не едят эту еду, и это большая проблема. Родители рассказывают, что ребенок приходит домой и говорит, что не кушал, потому что еда в столовой невкусная. Или холодная — ее накрывают за полчаса до завтрака или обеда, и она остывает», — сказала она.

Могут только доноры и бизнес

Главной проблемой бесплатного горячего питания в России президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов назвал плохое оборудование школ.

«На обновление оборудования в школах понадобится порядка 200 млрд рублей, и это в бюджет еще не заложена амортизация – примерно каждые 10 лет техническую базу нужно обновлять», — заявил он.

Чтобы решить эту проблему, необходимо привести в школы бизнес, который заинтересован в этом, и создать для него выгодные условия.

«Та система бесплатного горячего питания, которая на сегодняшний день существует, требует серьезной доработки. Например, есть вопросы халяльного питания и других видов особого питания в национальных регионах. Закупочная стоимость такого питания выше, и школы либо сами доплачивают, либо как-то изворачиваются», — заявил зампред думского комитета по науке и образованию Максим Зайцев.

Депутат считает, что в систему бесплатного питания должны быть включены также медресе и церковно-приходские школы. Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента.

«Насколько мы видим, в регионах-донорах в школах питаются на хорошем уровне, в регионах, которые субсидируются из бюджета Федерации, питание оставляет желать лучшего», — сообщил парламентарий.

Готовится также инициатива по распространена практики на всех школьников – вплоть до выпускных классов, заключил Зайцев.

К 1 сентября 2021 года в каждом регионе будут разработаны собственный стандарт организации питания, а также, где это необходимо, планы переоборудования школьных пищеблоков, чтобы привести их в соответствие с актуальными требованиями, заявили «Газете.Ru» в Минпросвещения.

«Отвечать за поставки и качество питания будут заместители глав регионов, муниципалитеты и директора школ. Также Оперативный штаб Минпросвещения России проведет системный анализ организации горячего питания для учеников начальных классов за 2020/21 учебный год, что позволит регионам учесть, устранить недочеты и качественно подготовиться к началу нового учебного года», — добавили в ведомстве.