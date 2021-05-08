Главный праздник: россияне выбрали День Победы

День Победы — самый важный праздник, по мнению большинства россиян. Об этом говорится в исследовании сервиса Superjob.

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О положительном отношении к 9 Мая заявили более 95% респондентов, из них 81% высказался об «однозначно положительном» отношении, а 14% опрошенных заявили о «скорее положительном» восприятии Дня Победы.

Второе место занял Новый год. Этот праздник любят более 94% участников опроса. Россияне также любят отмечать свой день рождения — этот праздник выбрали 92%.

Высокую оценку россиян получили Международный женский день и День защитника Отечества. 81% и 75% респондентов выбрали в качестве важного праздника День России и День народного единства соответственно.

Президент России Владимир Путин также считает День Победы «самым главным праздником». Об этом он сказал в поздравлении ветеранов с наступающим 9 Мая.

«Сердечно поздравляю вас с наступающим Днем Победы. Пройдут годы, минуют десятилетия, но в нашей стране 9 мая останется самым главным, святым праздником», — говорится в телеграмме, опубликованной 30 апреля на сайте Кремля.

Путин отметил, что «в каждом доме, в каждой российской семье всегда будут искренне гордиться подвигом героев Великой Отечественной, которые спасли мир от нацизма, подарили жизнь грядущим поколениям».

«В рядах защитников Отчизны навечно останутся москвичи-ополченцы и воины-уроженцы нашей столицы, прошедшие фронтовыми дорогами», — подчеркнул глава государства.

В своем обращении к ветеранам Путин рассказал об уникальном проекте портала московского правительства «Слово солдата победы». По слова Путина, проект направлен на сохранение памяти об истории России. В нем собраны рассказы ветеранов о драматических событиях войны, редкие фотографии и документы.

Ранее Путин поздравил лидеров и граждан стран постсоветского пространства с наступающим Днем Победы в Великой Отечественной войне. Поздравления были направлены Азербайджану, Армении, Белоруссии, Казахстану, Киргизии, Молдавии, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины.

«Сегодня наш моральный долг — бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершенные нацистами и их приспешниками», — говорится в послании.

Украинские СМИ обратили внимание, что Путин направил поздравление не самому главе Украины, а народу этой страны.

В поздравлении также выражается уверенность в том, что «традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой» для развития отношений между Россией и этими странами.

Глава государства также поблагодарил всех ветеранов и тружеников тыла, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

Поздравлением с наступающим праздником Путин обменялся и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время недавнего телефонного разговора. Как отметили в пресс-службе Кремля, глава России попросил собеседника передать проживающим в стране ветеранам пожелания здоровья и благополучия.