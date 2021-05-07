Белорусская вакцина и российские рекомендации: как Москва и Минск борются с COVID-19

Белоруссия смогла создать свою вакцину от коронавируса, заявил президент страны Александр Лукашенко.

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«В пробирке мы вчера получили свою вакцину», — цитирует его агентство БелТА.

Лукашенко ранее не раз требовал от белорусских ученых сделать свой препарат на основе опыта Евросоюза, России и Китая. Сейчас белорусов прививают российским «Спутником V» и китайским Vero Cell.

Тем временем российский Минздрав обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. В частности, в 11-й версии документа добавили еще две российские вакцины и изменили список препаратов.

Рекомендации изменены по решению рабочей группы, в которую входит более сотни специалистов. Медики анализировали данные исследований и опыт применения лекарств для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В список предлагаемых к использованию вакцин включили «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Из списка рекомендованных для лечения препаратов вычеркнули гидроксихлорохин, вместо него добавлен иммуноглобулин человека. Этот препарат может применяться в любой из схем противовирусной терапии.

«Для упреждающей противовоспалительной терапии заболевания у взрослых возможно применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций», — отметили в министерстве здравоохранения РФ.

Перечень лекарств для лечения COVID-19 теперь включает в себя пять препаратов: кроме иммуноглобулина человека, речь идет об интерфероне-альфа, умифеновире, ремдесивире и фавипиравире.

При этом отмечается, что вакцинация остается главным способом победить пандемию – прививку должны сделать примерно 70% населения, чтобы сформировать популяционный иммунитет. В РФ сейчас зарегистрировано четыре вакцины отечественного производства – первая в мире двухкомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник V», препараты «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». 6 мая стало известно, что регистрацию успешно прошел «Спутник Лайт» — по сути, первый компонент «Спутника V», который требует лишь один укол и формирует иммунитет с эффективностью почти в 80%.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что применение «Спутника Лайт» ускорит формирование популяционного иммунитета к коронавирусу. Министр отмечал, что препарат не является альтернативой «Спутнику V», так как был создал «для решения других задач». Например, его можно использовать «для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса», а также для вакцинации уже переболевших.

На сайте вакцины подтверждается: «Схема применения с одним уколом позволяет в короткий срок осуществить иммунизацию большого количества людей и сбивать эпидемиологические пики».

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее обращал внимание, что регистрация «Спутника Лайт» в России не означает, что его начнут вводить в массовое применение. По его словам, препарат прежде всего будет поставляться за рубеж. Основным препаратом для вакцинации граждан России по-прежнему остается «Спутник V».

Президент РФ Владимир Путин, привившийся от коронавируса двухкомпонентной вакциной (точная марка ее неизвестна), заявил, что одинаково эффективно работают и «Спутник V», и «ЭпиВакКорона», и «КовиВак».

Сейчас в стране проходит массовая кампания по вакцинации от коронавируса – прививку можно сделать бесплатно как в районной поликлинике, так и в специальном полевом центре вакцинации. Сформировавшегося после прививки иммунитета должно хватить на несколько лет, утверждают создатели препаратов.

При этом Роспотребнадзор неустанно напоминает — даже привитым гражданам необходимо соблюдать меры профилактики, масочный режим и соцдистанцию. Ограничения снимать пока рано.