«Применение новых знаний не менее важная цель, чем их получение»

«Университет «Сириус» – это не только научно-исследовательский, но и технологический вуз, готовый ответить на вызовы современности, поэтому все без исключения магистранты и аспиранты будут включены в реальные научно-технологические проекты по внедрению разработок, которые ведутся в университете в тесном партнерстве с профильными высокотехнологичными компаниями, – подчеркивает ректор научно-технологического университета «Сириус» Роман Иванов. — Мы считаем применение новых знаний не менее важной целью, чем их получение. Наша задача – подготовить специалистов, способных изменить к лучшему жизнь на федеральной территории «Сириус» и в нашей стране в целом».

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Уже сейчас коллектив НТУ «Сириус» активно работает над исследованиями по самым актуальным тематикам – группа ученых под руководством академика РАН Сергея Недоспасова изучает патогенез COVID-19 и разрабатывает пептиды и небольшие белки, способные препятствовать входу вируса SARS-CoV-2 в клетку.

Студенты университета получат возможность работать в составе научных групп, а помимо обязательного набора дисциплин выбрать дополнительные модули и сформировать индивидуальную образовательную траекторию, ориентируясь на собственные научные интересы.

Например, в рамках магистерской программы по генетике студенты могут узко специализироваться на генетике человека, агрогенетике животных или растений. В основной образовательный курс по генетике входят геномика, протеомика, фармакогенетика, онкогенетика, междисциплинарные исследования биоматериалов нового поколения, а также обучение современным методам биоинформатики – разработки и применения вычислительных алгоритмов для анализа больших массивов генетических данных.

Обучение студентов магистерского курса и аспирантуры будет проходить в тесном контакте с индустриальными партнерами университета «Сириус» и резидентами ИНТЦ «Сириус» с перспективой дальнейшего трудоустройства в этих компаниях.

Так, в ближайшее время на федеральной территории появится консультативно-диагностический многопрофильный медицинский центр, оснащенный самым современным оборудованием: МРТ, КТ, рентген-аппарат. Медицинский кластер будет работать в связке с образовательным и позволит готовить в Научно-технологическом университете «Сириус» кадры и развивать исследования по направлениям «Генетика и науки о жизни», «Когнитивная и клиническая психология», «Технологии искусственного интеллекта», «Большие данные и прогностические модели в медицине».

А в конце апреля на Третьем ежегодном саммите молодых ученых и инженеров «Большие вызовы для общества, государства и науки» университет «Сириус» представил научные и технологические разработки, повышающие результативность юных спортсменов.

«К примеру, система хоккейной аналитики Iceberg – отечественный проект, который основан на технологиях искусственного интеллекта, машинного зрения и методах анализа больших данных. С помощью видеокамер она делает записи матча и отмечает более 50 параметров по каждому игроку – удары, пасы, блокировки, владение шайбой. Данные помогают разбирать матчи. Также мы используем аппаратно-программный комплекс для определения уровня игрового мышления хоккеистов «Сирин». Это наша собственная разработка, которая на основе VR-тестов определяет спортивный интеллект игроков – именно он отличает одаренного хоккеиста от просто хорошего», – рассказал заместитель руководителя Фонда «Талант и успех» Дмитрий Савин.

Инновационные решения и тесты применяются на всех спортивных программах Центра, которые в течение года посещают более 800 детей со всех регионов страны. Системное внедрение уникальных технологий уже привело к хорошим результатам российских юниоров на мировой арене.

В числе воспитанников Центра, показавших высокие достижения в спорте, – Василий Подколзин, единственный российский хоккеист, который был выбран в первом раунде драфта НХЛ-2019 клубом «Ванкувер Кэнакс»; хоккеист Матвей Мичков, который в начале 2021 года стал самым результативным юниором в возрасте до 17 лет в истории Молодежной хоккейной лиги; фигуристка Александра Бойкова, которая в паре с Дмитрием Козловским завоевала бронзу чемпионата мира по фигурному катанию-2021 в Стокгольме; самая титулованная команда России по синхронному катанию «Юность» из Екатеринбурга – трехкратные чемпионки мира и 19-кратные победительницы первенств России; шахматистка Полина Шувалова, которая в конце 2020 года завоевала серебро Суперфинала чемпионата России по шахматам среди женщин; Андрей Есипенко, одержавший в январе текущего года грандиозную победу над чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

Там же — на саммите «Большие вызовы для общества, государства и науки» — обсудили и аспекты, связанные с созданием инновационной среды для улучшения здоровья и благополучия россиян.

В дискуссии приняли участие советник президента РФ Андрей Фурсенко, руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и руководители крупнейших научных центров в области биологии и медицины.

Андрей Фурсенко подчеркнул важность взаимной ответственности человека и общества, сделав акцент на самореализации каждого индивида как на главном факторе, определяющем качество жизни, его психологический и материальный комфорт. «Одна из важных составляющих – востребованность, – экономическая, социальная, возможность и желание выполнить свое предназначение. Интересы общества полностью с этим коррелируют. Если человек не на своем месте, он не живет, а готовится жить», – пояснил он.

Глава НМХЦ имени Н.И. Пирогова, заслуженный врач РФ член-корреспондент РАН Олег Карпов сообщил, что норма нового качества жизни – это персонализированная медицина и индивидуальный подход к профилактике, диагностике и лечению пациентов.

«Вместе с Фондом «Талант и успех» наш центр как основной партнер с другими ключевыми научно-исследовательскими учреждениями привлечены для создания медицинской инфраструктуры на федеральной территории «Сириус». Главное – мы начинаем формировать здесь инновационную среду для здоровья и благополучия всех граждан. Президентом России поручено создать на федеральной территории высокотехнологичный консультативно-диагностический многопрофильный медицинский центр при Научно-технологическом университете «Сириус». Это весьма интересный проект, который сможет улучшить качество жизни россиян», – подчеркнул Олег Карпов.

По мнению руководителя Фонда «Талант и успех» Елены Шмелевой, качество жизни – это та среда, которую создают сами ее участники. «На нашем саммите присутствуют представители разных специальностей и возрастных категорий, которые прилетели сюда из 70-ти субъектов федерации, и так проходит каждый месяц «Сириуса», – рассказала Елена Шмелева. – Среда притягивает к себе людей, усилиями которых она и формируется. Нет универсального ответа на вопрос о том, как повысить качество жизни, но можно создать среду, которая будет развиваться, пригласить людей, уже достигших или только желающих достичь определенных успехов в своих областях. Кто-то приезжает на время, чтобы пройти обучение или прочесть курс лекций, кто-то остается, чтобы продолжить здесь свой профессиональный путь».