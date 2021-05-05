Закрепить успех: почему важно сделать второй укол вакцины

Три месяца максимум держится гуморальный иммунитет к COVID-19 после первой прививки от коронавируса. Для выработки более надежного и продолжительного Т-клеточного иммунитета необходима вторая доза препарата, передает со ссылкой на замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова «РИА Новости».

«Гуморальный иммунитет [после первой прививки] нестойкий и непродолжительный, его хватает на 2-3 месяца. Поэтому для закрепления успеха необходима вторая доза вакцины», — заявил член-корреспондент РАН.

Горелов добавил, что эффективность первой дозы «сводится на нет», если человек пропускает второй укол через 21 день. Он отметил, что в идеальных условиях между двумя прививками должно пройти 45 дней, но этот срок был сокращен из-за пандемии.

Реклама

14 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что после второго укола от коронавируса не почувствовал никаких побочных эффектов. По словам главы государства, уже после первой дозы у него появился «хороший иммунитет».

«Я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом», — сказал Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вскоре после этого заявил журналистам, что у Путина «хорошее состояние здоровья, рабочее обычное состояние».

При этом важно понимать, что прививка от COVID-19 не означает, что вакцинировавшийся не может заразить окружающих. Об этом заявила замглавы правительства РФ Татьяна Голикова.

«Пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием. Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен», — сказала она.

В январе и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов также заявил, что привитый человек может выделять «подхваченный» возбудитель во внешнюю среду.

«Привитый человек, он защищен, у него болезнь не развивается, но возбудитель может попасть на слизистые оболочки, там сохраняться какое-то время и выделяться во внешнюю среду», — подчеркнул врач.

По состоянию на начала мая прививку от коронавируса сделали около 9 млн граждан РФ (обе дозы). Еще порядка 13 млн привились первым компонентом вакцины. Для формирования популяционного иммунитета, который бы обеспечил всероссийскую защиту от коронавируса, привить необходимо примерно 70 млн россиян. По словам Голиковой, ежедневно в РФ прививаются от COVID-19 от 200 до 300 тыс. человек. Порой, добавила вице-премьер, число привившихся бывает и больше.

Сейчас в России применяются для вакцинации три препарата: первая в мире вакцина «Спутник V», препарат «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Наиболее популярен в российских медучреждениях «Спутник», но другие препараты также эффективны.

Ранее научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщил, что начал испытания трехкратного введения «ЭпиВакКороны» на людях.

«Эффект прироста и продолжительности иммунитета подтвержден, прежде всего на приматах», — рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков.