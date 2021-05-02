«Погода не для шашлыка»: синоптик предупредил об аномальном ливне

Мощный циклон из Северной Атлантики принесет в Центральную Россию аномальные дожди и грозы. Об этом со ссылкой на ведущего сотрудника погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца сообщает РИА «Новости».

«Циклон, надвигающийся с запада со скоростью 40 км/ч, в ночь на понедельник атакует Центральную Россию довольно обильными дождями», — сказал синоптик.

В Москве лить будет с ночи до утра, на квадратный метр улиц столицы выльется «по два ведра воды», до 20 мм осадков. Это составляет почти половину месячной нормы, отметил Тишковец. По его словам, грозы пройдут в Подмосковье, Брянской, Тульской и Калужской областях с вероятностью 70-80%. Упадет и атмосферное давление – в ближайшие дни до 735 мм ртутного столба.

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Впрочем, в столичном регионе уже с 6 мая усилится ветер с юга и начнут расти температуры. Тем не менее, сейчас погода явно «не для шашлыка», сказал синоптик.

«Ночью будет +1…+6°C, днем +9…+14°C», — отметил Тишковец.

После 6 мая воздух прогреется днем до 20°C, а осадков специалисты не ждут. В целом грядущая неделя будет отличаться очень переменчивой погодой. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что будет первая майская гроза, но потеплеет при этом на неделе до +19°C.

«Погода <...> полностью соответствует знаменитой опере, где утверждается, что сердце красавицы переменчиво также, как ветер в мае», — уточнил Вильфанд.

Холодное начало мая синоптики предвозвещали еще раньше. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил в апреле, что в первых числах мая в столице будет прохладно, однако ко Дню Победы потеплеет. «Первомай несколько прохладный, умеренная температура, а к 9 Мая будут хорошие, комфортные температурные показатели», — рассказал синоптик.

Вильфанд, в свою очередь, пообещал ночные заморозки 4 мая. Дожди при этом должны стихнуть, а вот температура — упасть. На следующий день, 5 мая, потеплеет до 15 градусов. Будет облачно, но без осадков.

Далее, после 4–5 мая, погодные условия будут улучшаться, заверил специалист, и к концу недели можно ожидать до +20°C днем.

На фоне длинных майских выходных, объявленных ранее президентом РФ Владимиром Путиным, многие россияне решили провести это время с друзьями на шашлыках. В это же время санитарные власти страны предупреждают, что пандемия коронавируса не закончилась – лучше провести это время с семьей, ограничив социальное взаимодействие.