Горе от «Уммы»: главу мусульманского издательства заподозрили в финансировании ИГ*

В Москве арестовали основателя мусульманского издательского дома «Умма» Асламбека Эжаева. Его подозревают в оказании финансовой помощи запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

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По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, причастность к спонсированию террористов устанавливали следователи вместе с сотрудниками ФСБ, МВД, ФСИН России и Росфинмониторинга. «Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ («Организация финансирования террористической деятельности»)», — приводит ТАСС ее слова.

Следственный комитет считает, что Эжаев начал финансировать ИГ не позднее 2012 года. При этом средства он передавал до недавнего времени.

«Эжаев неоднократно проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал денежные средства, предназначавшиеся для финансирования «Исламского государства». В дальнейшем он перевел свыше 34 млн рублей лицам, находящимся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности», — рассказала Петренко.

Для сбора и перевода денежных средств, в частности, использовался издательский дом Эжаева «Умма», установили правоохранители. Известно, что «книги этого издательского дома признавались по заключению экспертиз экстремистскими, однако мужчина формально менял название произведений и заново переиздавал их». По словам Петренко, книги распространялись среди российских заключенных.

Обыски прошли в загородных домах, квартирах Эжаева и в местах, использовавшиеся Элжаевым и его родственниками для печати и распространения запрещенных книг. Там правоохранители нашли банковские карты, с которых делались переводы террористической группировке.

Кроме того, были найдены технические средства с сообщениями от террористов, запрещенная литература и иная атрибутика экстремистской направленности, отмечает ФСБ. В спецслужбе также рассказали о найденных документах с информацией по перечислениям денег и бухгалтерские отчеты издательства «Умма».

Согласно бумагам, за 21 год работы ИД выпустил более 900 тыс. книг на общую сумму 95 млн рублей.

«Дополнительно по месту проживания одного из близких родственников Эжаева обнаружена лаборатория по производству, предположительно, наркотических веществ растительного происхождения для сбыта», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В спецслужбе добавили, что Эжаев состоял в законспирированной ячейке ИГИЛ и ранее был близко знаком с «идеологом северокавказского вооруженного бандподполья Александром Тихомировым (известным под кличкой Саид Бурятский), ликвидированным в 2010 году».

Это не первые обыски, которые проводились у Эжаева. Осенью 2008 года сотрудники ОБЭП Юго-Восточного округа Москвы пришли в издательский дом для проверки «финансово-хозяйственной деятельности» компании.

«Они решили проверить издательство, состоящее из двух человек, поэтому изымают рукописи, корректуры и прочие вещи», — рассказывал глава ИД. Он отметил, что правоохранители изъяли также компьютеры.

Незадолго до этого против Эжаева возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ «Разжигание религиозной вражды» из-за издания книги «Личность мусульманина». В аннотации к книге говорилось, что она «дает ответ на вопрос, каким должен быть мусульманин, что должна представлять собой его личность в том виде, который стремится придать ей ислам с помощью Корана и Сунны».

Возбуждение уголовного дела против Эжаева сопровождалось изъятием книг об исламе из книжного Стерлитамака и наложения на магазин штрафа в 250 тыс. рублей. Эжаев тогда называл все обвинения в свой адрес необоснованными.

Как рассказывал «Газете.Ru» в 2008 году сам издатель, книга была выпущена тиражом в 5 тыс. экземпляров в 2006 году. Экстремистской ее признали в 2007 году. Такое решение было принято на основании «заключений религиоведческой и психолингвистической экспертиз», признавших «Личность мусульманина» ваххабито-фундаменталистской литературой, «которая меняет поведенческие реакции человека, принявшего ее идеи». Эксперты также заметили «факторы, способствующие возбуждению вражды между людьми по признаку отношения к религии».

«Умма» является крупнейшим в России мусульманским издательством, которое работает в Москве с 2002 года. На сайте ИД отмечается, что «Умма» «выпускает в свет (и помогает издавать другим) правильные исламские книги».

Цель работы издательства — помогать «верующим сформировать правильные, в духе таухида, критерии оценок самих себя и окружающих, удовлетворить спрос на книги, которые способны помочь в решении каждодневных практических задач, связанных с проблемами внутреннего мира отдельного мусульманина и с проблемами общества».