«Скоро можно задуматься»: когда в России начнут снимать ограничения

Ожидать снятия эпидемиологических ограничений можно уже в «какое-то очень ближайшее время», заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты. Сегодня очень важно, чтобы мы не растеряли то, чего с таким трудом достигли. В первую очередь это то, что касается ограничительных мер, которые работали и продолжают работать», — сказала вице-премьер.

По ее словам, снимать ограничения необходимо с осторожностью. Важно помнить, что конец весны – сложный период с точки зрения сезонных болезней. И хотя люди расслабились, инфекция никуда не исчезла, подчеркнула Голикова.

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При этом темпы вакцинации населения в России нарастают – от COVID-19 привились уже более 8 млн россиян.

С начала пандемии на борьбу с инфекцией из госбюджета было выделено 516 млрд рублей, 415 млрд из которых ушли в региональные бюджеты, а 101 млрд – на нужды федеральных учреждений.

«Для лечения больных COVID-19 задействовано 2 420 медицинских организаций всех форм собственности, в том числе федеральных и частных. Развернуто в пик было 280 тысяч коек, в том числе 235 тысяч коек было перепрофилировано», — добавила Голикова.

В конце марта президент РФ Владимир Путин заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться уже к концу лета. По его словам, это произойдет при сохранении текущих темпов вакцинации населения страны.

«Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того как будет создан популяционный иммунитет. <...> Если пойдет такими же темпами, как сейчас…» — отмечал глава государства.

Он также напомнил, что говорить об успешном формировании коллективного иммунитета можно будет, когда прививку от коронавируса получат около 70% взрослого населения России.

18 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что дальнейшее послабление ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с COVID-19, может произойти уже к лету.

«Да, конечно, это все планируется, все будет, если мы, конечно же, все вместе не будем нарушать тех правил, которые уже сегодня есть», — сказала она.

По словам Поповой, сейчас ограничительные меры показывают хороший результат на всех уровнях. Это происходит благодаря соблюдению россиянами установленных противоэпидемических правил.

«Сегодня очень важно отметить, что соблюдение этих требований, соблюдение всех правил там, где можно их как-то смягчать, это, безусловно, делается, но там, где этого делать не нужно, это и не происходит», — добавила главный санитарный врач.

Отменять масочный режим пока что рано, подчеркнула Попова. Необходимо по-прежнему регулярно дезинфицировать руки, обрабатывать помещения. Ситуация с коронавирусом хоть и стабилизируется, но расслабляться рано.

В начале февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сможет вернуться к «нормальной жизни» летом 2021 года. «Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — предположил Песков в разговоре с ТАСС.