«Картина апокалипсиса»: в Санкт-Петербурге горит «Невская мануфактура»

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту пожара в бизнес-центре «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге – от огня погиб спасатель. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. По информации РИА «Новости», число погибших увеличилось до двух — об этом агентство рассказало со ссылкой на источник в экстренных службах. Но официально это пока не подтвердили.

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По данным следствия, на «Невской мануфактуре» горят все шесть этажей – площадь пожара составляет 10 тыс. квадратных метров. В здании рухнула кровля и межэтажные перекрытия. Как сообщает корреспондент агентства «Невские новости», находящийся на месте происшествия, пламя уже перекинулось на соседнее здание, где находится хостел — его постояльцев экстренно эвакуировали. Тушение осложняют сильный ветер и деревянные перекрытия здания старой постройки. Из-за этого возгоранию был присвоен максимальный уровень сложности – пятый.

Пожар начался около 12.30 утра. Очевидец рассказал телеканалу 47channel, что источником огня стал склад производства лодок, где находилась продукция стоимостью до 50 млн рублей. В МЧС сообщили, что на место прибыли более 300 спасателей и 69 единиц техники. В тушении пожара также задействуют вертолет МЧС Ка-32. Помощь в борьбе с огнем оказывает также Минобороны — выделены два вертолета Ми-8 армейской авиации Западного военного округа.

«Из моего дома открылась картина апокалипсиса, это было уже где-то в 13.40. Над крышами домов были видны огромные столбы пламени. В сторону пожара несколько раз летали вертолеты с водой. До сих пор иногда видно пламя, возникающее вспышками-столбами на уровне заводских труб»,

— рассказал газете «Вечерняя Москва» один из очевидцев пожара.

По данным источника «Интерфакса», 40 человек удалось вывести из горящего здания. Кроме того, эвакуировали сотрудников и обучающихся частной школы и детского сад «Праздник», находящихся в здании, отметили в администрации Невского района порталу «Форпост».

В пресс-службе МЧС сообщили, что в огне погиб спасатель – 31-летний командир отделения 64-й пожарной части Илья Белецкий.

«Он уже десять лет работает спасателем. Он пошел на эту работу, потому что хотел помогать людям. Он никогда не боялся выезжать на пожар, он любил это дело. Говорит, что у него много работы. При этом о том, как спасает людей, никогда не рассказывал, не хвастался вообще», — рассказала «Московскому комсомольцу» подруга Белицкого Софья.

Кроме того, еще двое пожарных пострадали – он госпитализированы с 40-50% ожогов тела и находятся в тяжелом состоянии, рассказали в МЧС.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил санкт-петербургскому главку ведомства выяснить все обстоятельства и причины произошедшего, повлекшие трагические последствия. Также он поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате Следкома РФ.

«Невская мануфактура» принадлежит предпринимателю Алексею Устаеву, сообщает издание «Фонтанка» — он сдавал помещения здания в аренду. Ровно месяц назад здесь уже был пожар, пишет издание 78.ru — по его данным, в БЦ находился хостел (комната площадью не больше 20 квадратных метров), в котором загорелся электрический радиатор.

Отзывы о «Невской мануфактуре» в «Яндекс.Картах» — не самые положительные.

«Не рекомендую иметь дел с данной конторой, крутятся до последнего, не возвращают залог, все помещения в аварийном состоянии, постоянные отключения электричества, протечки»,

– сообщил один из арендаторов.

«Хлам и разруха. Заезд с Октябрьской набережной и с Дальневосточного проспекта. Дорога совершенно убитая. После дождя по ямам не проехать. Сама территория огромная, много корпусов. Унылый вид. Везде мусор, грязь, битое стекло, машины и старая рухлядь. Тем более странно на их фоне выглядят памятники советских времен. Въезд за шлагбаум иногда платный. Множество фирм и производств, трудно что-либо найти. Один раз съездить можно, но вот работать там я не советую», – рассказал другой пользователь.

В то же время портал «Деловой Петербург» сообщил, что участок «Невской мануфактуры» готовился под застройку. Единственной проблемой было, что комплекс зданий на нем числился как объект культурного наследия регионального значения, а значит, здание невозможно было снести.

По словам экспертов, данная задача решилась сама собой. «Теперь будет проще согласовать приспособление сгоревшего здания, да и само здание проще воссоздать с новыми функциями, чем реконструировать», — рассказал один из анонимных собеседников портала. Тем не менее в то, что пожар был устроен специально, эксперты не верят.

Согласно порталу Генпрокуратуры РФ «Единый реестр проверок», в феврале 2020 года прокуратура проводила проверку «Невской мануфактуры» и выявила массу нарушений. Так, помещения не были оборудованы системой дымоудаления и автоматической пожарной сигнализацией, а также системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Кроме того, выяснилось, что автоматические установки пожаротушения неисправны, и регламентные работы по их техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту не проводятся.

В 2021 году МЧС снова проверяло помещения «Невской мануфактуры» — как сообщала «Фонтанка», внеплановая 50-часовая проверка проходила с 15 февраля по 16 марта. Тогда здесь выявили девять нарушений — в том числе те же, что были обнаружены за год до этого.