«Ситуация была критической»: как проводили операцию на сердце во время пожара

Главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия восхитился своими коллегами из благовещенского кардиоцентра, проводившими операцию аорто-коронарного шунтирования во время пожара в здании.

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«Ситуация действительно критическая, но мои коллеги сделали все абсолютно правильно – да и, так понимаю, ситуация им все же позволяла это сделать. Они же не враги себе и больному. Я от души поздравляю и восхищаюсь моими коллегами, которые дело довели до конца. И, надеюсь, успешно. От главного сердечно-сосудистого хирурга России им большой привет!» — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, операцию, которую медики начали еще до пожара, действительно нельзя было остановить. При самом худшем раскладе пациента пришлось бы перевозить в другое медучреждение вместе с операционным столом и всей аппаратурой, что отняло бы ценное время.

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«Обычно эта операция делается с применением аппарата искусственного кровообращения, на остановленном сердце. Работает наркозный аппарат. В это время врачи пришивают сосуды к сердцу. Поэтому, естественно, просто остановить операцию невозможно – больного перед этим нужно согреть, восстановить сердечную деятельность. В противном случае, операция будет считаться неоконченной и ряд сосудов просто перестанут поставлять кислород к сердцу», — подчеркнул кардиохирург.

В Министерстве здравоохранения также выразили врачам благодарность и высоко оценили принятое ими решение продолжать работу несмотря на внешнюю угрозу. «Коллектив принял решение перейти на резервные источник питания и кислорода и продолжить операцию. В результате слаженных действий персонала клиники, оперативно эвакуировавших ее пациентов и посетителей, пострадавших в результате инцидента нет. Пациент, которому проводилась операция, переведен в областную клиническую больницу. Сейчас он в реанимации в стабильном состоянии», — говорится в комментарии главы ведомства Михаила Мурашко.

В ближайшее время специалистов кардиоцентра должны наградить – об этом уже распорядился губернатор Амурской области Василий Орлов: «Медицинские работники, те, кто остались на своем боевом посту и продолжали операцию, а также пожарные <...> должны быть представлены к соответствующим наградам. Такое поручение аппарату я тоже дал».

Как уточняют СМИ, в момент появления огня в здании медцентра проводилось три операции. Две из них удалось завершить досрочно. Доделывать свою работу остались шесть врачей и три медсестры. «Человека нужно спасти, поэтому сделали все на высшем уровне. Операция выполнена полностью, без особенностей», — заявил журналистам заведующий кардиохирургическим отделением Валентин Филатов.

«Паники не было, все сотрудники, те, кто там находился, подошли к аппаратуре, проверяли, все ли в порядке, так как у нас находился больной на аппарате, мы понимали, что все это угрожает жизни больного», — добавила врач анестезиолог-реаниматолог Антонина Смолина.

Пожар в кардиохирургическом центре произошел в пятницу днем — загорелась кровля. Ему был присвоен повышенный ранг сложности, в ликвидации задействовали 59 пожарных. В общей сложности из здания эвакуировали 67 человек. Домой отправлены 14 пациентов, 49 человек размещены в помещениях Амурской медакадемии, трое — в областной больнице.

В причинах возникновения пожара уже разбирается региональная прокуратура. «Предварительная причина возгорания – нарушения в работе электрической проводки», — сообщили в ведомстве.

Власти города тем временем продумывают план восстановления здания кардиоцентра. «Здание историческое, необходимо его сейчас законсервировать, начинаются дожди, соответственно, крыша повреждена, я также дал поручение о выделении средств из резервного фонда правительства о проведении экстренных работ по консервации здания, а также о подготовке проектной документации с последующей комплексной реконструкцией данного объекта», — сообщил глава региона Орлов.

«Это наш объект надзора и контроля. Здание было построено в 1905-1907 гг как молитвенный дом духовных христиан (молокан). Сегодня мы проведем совещание при губернаторе области по данному вопросу. Рассмотрим вопрос по оказанию помощи по реставрации, ремонту после пожара», — заявила в свою очередь «Интерфаксу» глава областного отдела по охране и сохранению объектов культурного наследия Екатерина Мусницкая.