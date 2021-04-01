Эхо ДТП на Садовом: как собираются бороться со злостными нарушителями

Злостных нарушителей правил дорожного движения (ПДД) необходимо лишать прав на длительный срок, считает председатель межрегиональной общественной организации «Союз пассажиров» Кирилл Янков.

Реклама

«Таким людям нельзя садиться за руль – и не год или два, а лет пять, чтобы они потом заново водить учились. Сотрудникам ГИБДД нужно выяснять, кто был за рулем машины, получающей большое количество штрафов, и лишать его прав. Конечно, это все должно регламентироваться правительством, но такую санкцию логично вводить после 20 штрафов в месяц», — пояснил он «Газете.Ru».

Эти же цифры озвучил член комитета Госдумы РФ по транспорту Максим Сураев — однако он предложил более лояльное наказание. «Мое личное мнение – если человек перевалил за 15-20 штрафов в месяц, это необходимо брать во внимание – должна быть рядом с ним какая-то галочка в ГИБДД, Госуслугах. С этим человеком должны разбираться», — считает депутат.

Сураев также призвал проводить с такими водителями профилактические беседы. «Необходимо сказать: «Еще одно нарушение и останешься без машины». А затем действительно изымать автомобиль»,

— уточнил член комитета Госдумы.

Вместе с тем депутат отметил, что менять стоит и саму систему ПДД. «При наших правилах дорожного движения – когда ты едешь просто по трассе и у тебя сначала 90 км/ч, потом 80 км/ч, а потом резко 50 км/ч – ты просто не успеваешь следить за знаками. Поэтому в целом иметь штрафы вполне естественно. У меня у самого есть штрафы за нарушение скоростного режима, но один-два за месяц», — подчеркнул Сураев.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в свою очередь считает, что подобные нарушители имеют определенный склад характера, искоренить который тяжело даже с помощью суровых наказаний.

«Это люди маргинальной среды, таков их внутренний мир. Иногда говорят, что аварии происходят из-за мощных автомобилей, но все зависит не от машины, а человека. Аварии и постоянные штрафы — результат внутреннего хамства. Такие водители думают только о себе», — сказал специалист «Газете.Ru».

Он также призвал инспекторов ГИБДД быть более бдительными. «Камеры не могут справиться с постоянными нарушениями на дорогах. Они призваны набирать денежных средств, а не делать нашу дорогу безопасной. Поэтому у нас камеры стоят абсолютно везде, а не только в тех местах, где можно нарушить», — подчеркнул Хайцеэр.

Его поддержал и депутат Сураев: «По Москве каждый метр оцифрован. Если бы муниципальные власти реально прибегали к помощи этих камер, то такого количества жертв не было бы».

«Система камер не должна просто выписывать штраф. Какой же это «умный город»? При больших количествах штрафов нужно объявлять автомобиль в розыск и в следующий раз, когда он появится перед камерами, за ним сразу должен гнаться экипаж», — добавил в свою очередь Кирилл Янков.

Такие выводы автоэксперты сделали после возбуждения уголовного дела в отношении блогера-миллионника Эдварда Била, который, как считают в Дептрансе Москвы, 1 апреля 2021 года спровоцировал аварию в столице. Синяя Audi под управлением молодого человека вылетела на встречную полосу на Садовом кольце в районе Смоленской площади. В результате столкнулись пять машин, пострадала женщина, которая сейчас находится в реанимации. Позже выяснилось, что только в 2021 году данная машина уже 566 раз нарушала скоростной режим.

Подобный случай произошел и в январе 2020 года – тогда на Бутырской улице в Москве, уличный гонщик Тимофей Сушков выехал на встречную полосу. В столкновении с другой машиной погибла молодая девушка, ехавшая в автомобиле с Сушковым. Впоследствии выяснилось, что за молодым человеком числятся 650 штрафов.

Ранее в России уже пытались бороться со злостными штрафниками. Так, с 2020 года увеличены штрафы за повторные нарушения некоторых правил – например, если водитель вновь в течение года сел за руль незарегистрированного автомобиля, превысил скорость на 40–80 км/час, пересек сплошную линию или не устранил глухую тонировку.

За повторный проезд на красный сигнал светофора водителю грозит штраф 5 тыс. рублей или даже лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

Также с сентября 2020 года действует указание Центробанка об индивидуальных тарифах ОСАГО. Как объясняли в Российском союзе автостраховщиков (РСА), нововведение позволило увеличить возможности для более высокого или более низкого тарифа в зависимости от оценок страховщика.

Базовый тариф для легковых автомобилей расширился в обе стороны на 10%: от 2471 рублей до 5436 рублей (ранее 2746 — 4942 рублей). Заметнее всего, на 30%, расширился коридор для таксистов. Он находится в диапазоне от 2877 до 9619 рублей (ранее 4110–7399 рублей).

Водителям, которые нарушают больше, часто попадают в ДТП, а также предпочитают спорткары, придется платить больше. В то же время отсутствие грубых нарушений ПДД и аварий может стать аргументами в сторону снижения цены полиса ОСАГО.