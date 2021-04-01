Что известно о ДТП с блогером Эдвардом Билом

В 2021 году синяя Audi, которая спровоцировала ДТП на Садовом кольце в Москве, вылетев на встречную полосу, уже 566 раз нарушала скоростной режим, сообщил Дептранс Москвы. Боец и блогер Артем Тарасов подтвердил РЕН ТВ, что находившийся за рулем блогер-миллионник Эдвард Бил не раз оказывался участником дорожно-транспортных происшествий.

«Не скажу, что он много гоняет. (...) Но честно, я уже запутался в этих авариях», — сказал Тарасов.

При этом полиция выяснила, что автомобиль принадлежит не Билу, а его приятелю Максиму Кошелеву. Однако в ГИБДД машина не была зарегистрирована. Владелец мог сделать это намеренно для того, чтобы не получать штрафы. «Штрафы на автомобиль не были выписаны, так как в январе эта машина была снята с учета и ездила по подложным номерам. Мы считаем, что это было сделано сознательно», — отмечается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

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Резонансная авария произошла днем 1 апреля 2021 года напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце. По данным ГИБДД, столкновение пяти машин спровоцировал водитель синей Audi блогер-миллионник Эдвард Бил, выехавший на встречную полосу движения. Позже эту информацию Telegram-каналу Mash подтвердил его менеджер Влад Кертиев.

Сам Эдвард Бил поначалу утверждал, что не он сидел в водительском кресле. Блогер заявил «Московскому комсомольцу», что за рулем был его друг Максим Кошелев, а сам он приехал на место ДТП, чтобы разобраться в случившемся. «Я не знаю, где он. Собственно, поэтому я и приехал сюда узнать, что произошло», — сказал Бил в общении с журналистами.

По данным Telegram-канала Life Shot, после ДТП Эдвард Бил пересел с водительского сиденья на заднее. Тот факт, что в аварии виноват именно блогер, подтвердила женщина, которая была за рулем попавшего в аварию Range Rover. «Он вылетел к нам по встречной по Садовому. Его (Эдварда Била) узнали те, кто его видел. Я надеюсь, никого не обидела, но у меня уважения мало к таким вот людям», — заявила она Mash. Кроме того, уточняется, что передвигался на машине Бил без документов.

Медицинское освидетельствование показало, что Эдвард Бил в момент аварии был трезв, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, результаты анализа крови на наркотики будут готовы позже.

Блогер был доставлен в следственный отдел УВД по ЦАО — как сообщает ГУ МВД, против него возбуждено уголовное дело по статье 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Дептранспорт уже заявил, что спровоцировавший аварию водитель должен понести уголовную ответственность. «Мы считаем, что виновник аварии должен быть арестован, и готовим обращение в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело на водителя. Мы передадим все имеющиеся у нас документы и видеоматериалы, чтобы виновник получил реальный срок наказания в виде лишения свободы», — сказали в ведомстве.

Юридическую помощь Эдварду Билу предложил адвокат Александр Добровинский, который ранее представлял интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актера Михаила Ефремова.

Блогер-миллионник может получить два года лишения свободы — об этом «Газете.Ru» сообщила адвокат Екатерина Антонова. «Ответственность за данные деяния предусмотрена статьей 264 УК РФ. В 2019 году наказания в сфере дорожного движения были ужесточены. Так, за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, предусмотрено наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ, ареста либо заключение», — пояснила эксперт.

В аварии пострадала 40-летняя консультант Госдумы Мария Артемьева, она находится в реанимации. Как передает Mash, врачи диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, перелом тазовых и обеих бедренных костей, внутреннее кровотечение, а также пневмоторакс, тупые травмы живота и груди.

Супруг Марии Артемьевой сообщил Life Shot, его жена — опытный водитель, у нее за плечами 10 лет стажа. В их семье двое детей — семилетняя девочка и двухлетний мальчик.

Эдвард Бил — известный блогер, который прославился благодаря скандальным розыгрышам и провокационным видео в YouTube. Он записывал пранки с водителями, прохожими людьми и даже сотрудниками ДПС. В 2018 году YouTube временно блокировал канал Эдварда, сейчас у блогера 4,3 миллиона подписчиков.

В марте 2020 года Эдвад Бил дал интервью Ксении Собчак. Перед встречей журналистка написала в Instagram: «Я шла на интервью с самым жестким и жестоким пранкером всея Руси». Блогер же рассказал Ксении Собчак о трудном детстве. «Я не считаю свою маму мамой. Она родила и больше ничего не сделала, у нас с братьями разные отцы. Никто со мной не занимался. В квартире царствовал хаос. Отец поднимал руку на маму. Она даже оказывалась в реанимации. Все, конечно, из-за алкоголя. Я дал себе слово, что не прикоснусь к спиртному никогда. И ни разу в жизни не пил», — рассказывал блогер.