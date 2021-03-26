«Все вокруг в крови»: в Египте столкнулись пассажирские поезда

Как минимум 32 человека погибли, еще 108 получили серьезные ранения в результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Египта. Последние данные о происшествии публикует Al Jazeera, ссылаясь на местное министерство здравоохранения.

По информации местных СМИ, один состав настиг второй в районе города Тахта провинции Сохаг. Столкновение произошло после того, как неустановленные злоумышленники дернули стоп-кран в поезде, следовавшем из Луксора в Александрию. Состав, направлявшийся из Асуана в Каир, не успел вовремя затормозить и врезался в своего предшественника.

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«Поезда столкнулись на не очень высокой скорости, в результате чего два вагона были разрушены, а третий перевернулся», — заявили Reuters в Службе безопасности Египта.

Десятки людей, включая детей, оказались заблокированы в изуродованных вагонах. «Спасите нас, мы не можем достать людей из-под завалов. Все вокруг в крови», — слышны крики на видеозаписях, снятых непосредственно в пострадавших вагонах выжившими.

«Власти должны увидеть, что здесь произошло. Людей невозможно спасти, это ужасно. Нам нужен кран, чтобы поднять вагоны, но его до сих пор нет. Мы не можем спасти даже тех, кто остался в живых и сейчас истекает кровью», — говорит очевидец.

На помощь пострадавшим пришли оказавшиеся поблизости местные жители, которые самостоятельно перетаскивали раненых и умерших до тех пор, пока на место не прибыли экстренные службы. Сейчас на месте происшествия собрались уже 74 кареты скорой помощи, которые развозят пострадавших в больницы. В провинцию также направили около трех тысяч контейнеров с кровью для переливания и дополнительный медицинский персонал. Наиболее тяжелых пациентов планируется перевозить в больницы египетской столицы, которые переведены на чрезвычайный режим работы.

Соболезнования семьям погибших выразил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, который уже распорядился выплатить компенсации родственникам жертв.

«Любой, кто спровоцировал этот ужасный несчастный случай из-за небрежности, коррупции или чему-либо подобного, понесет заслуженное наказание без промедления», — написал ас-Сиси в своем Twitter.

Для расследования ЧП уже создали специальную комиссию, которую взял под личный контроль премьер-министр страны Мустафа Мадбули. Глава Минтранса Египта Камель аль-Вазир распорядился задержать машинистов поездов, сейчас ведется их допрос. В генпрокуратуре также сообщили, что ее следователи уже приступили к расследованию случившегося, призвав СМИ не публиковать никакой информации о причинах трагического инцидента до завершения следствия.

Из-за произошедшего столкновения железнодорожное движение на юге Египта полностью остановлено. Спасательные службы продолжают разбор завалов и обещают в ближайшее время восстановить движение.

A devastating train collision near the southern Egyptian city of Sohag has killed at least 32 people and injured 66.



Here's what we know so far# #Egypt pic.twitter.com/TNh1OBXLUx — Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 26, 2021

При этом, по словам специалистов по Ближнему Востоку, наказание отдельных сотрудников не решит глобальных проблем с разрушающейся железнодорожной системой Египта. «Существует серьезная проблема, когда речь идет о фундаментальных услугах для египетского народа, включая железные дороги. Такие несчастные случаи происходят практически еженедельно. Ответственность ложится на систему, на режим, на самого президента», — заявил Al Jazeera местный аналитик Иехия Ганем.

Происшествие в Сохаге стало крупнейшей железнодорожной катастрофой в Египте с августа 2017 года — тогда в районе Александрии в результате столкновения двух поездов погибли 43 человека, 236 получили ранения. В целом, за один только 2017 год по всей стране произошло 1793 железнодорожных происшествия. Эти пугающие цифры заставили правительство в 2018 году потратить $14 млрд на починку старейших железнодорожных путей в Африке.

Самая масштабная катастрофа в истории железнодорожного транспорта Египта произошла 20 февраля 2002 года. Тогда в результате пожара в пассажирском поезде Каир-Луксор (Египет) погибли 373 человека, 74 человека получили ранения и ожоги.

Причиной случившегося стало короткое замыкание в электропроводке состава. По данным полиции, машинист локомотива не заметил, что горит один из вагонов и на полной скорости проехал еще семь километров после возгорания.

Внушительное число жертв было также связано с перегруженностью состава: несмотря на то что каждый из вагонов третьего класса был рассчитан на 150 человек, в них находилось в два раза больше пассажиров. Некоторым из них пришлось выпрыгивать из горящего поезда прямо на ходу. Многие погибли сразу, другие получили серьезные травмы. Последние семь вагонов пассажирского состава сгорели полностью. Это происшествие вызвало уход с поста министра транспорта Египта Ибрагима ад-Демири.