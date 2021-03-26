Укол вне очереди: как политики за рубежом устроили «VIP-вакцинацию»

Федеральная полиция и генпрокуратура Бразилии проводят расследование по факту внеочередной вакцинации в штате Минас-Жерайс. Об этом сообщает портал Piauí.

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По данным издания, прививку получили около 50 человек, среди которых были политики и предприниматели, работающие в сфере перевозок — предположительно для незаконной вакцинации использовался американский препарат Pfizer, передает ТАСС.

Один из «VIP-вакцинированных», экс-сенатор Клезиу Андраде, подтвердил участие в незаконной процедуре. По информации СМИ, за две дозы вакцины каждый из участников заплатил по 600 реалов (около 8 тыс. рублей).

При этом в американской компании отрицают продажу своего препарата для использования вне национальной программы иммунизации.

В случае, если полиция все же подтвердит факт нелегальной вакцинации, ее участникам и организаторам могут быть вменены контрабанда и нелегальное использование фармпрепаратов, передает Piauí. Пока в рамках бразильской национальной прививочной кампании приоритет на вакцинацию имеют медработники, пожилые люди и население коренных народов.

Похожий скандал разразился в Аргентине в феврале 2021 года. О «VIP-вакцинации» в стране стало известно после того, как 71-летний журналист Орасио Вербицкий рассказал в эфире радиостанции Destape, что вакцинироваться вне очереди ему помог «старый друг» министр.

Затем издание Clarin опубликовало список высокопоставленных чиновников, которые еще в декабре 2020 года нелегально получили вакцину от коронавируса российского производства «Спутник V». На тот момент в стране вакцинировали только группы риска. После скандала министр здравоохранения страны Хинес Гонсалес Гарсия подал в отставку, назвав произошедшее «непреднамеренной путаницей».

«Я выражаю признательность подавляющему большинству аргентинского народа за приверженность и поддержку политики, которую мы проводим для восстановления федеральной системы здравоохранения с большей справедливостью, доступом и качеством», — написал он в своем Twitter.

Месяцем ранее скандал разразился и на Украине. Издание «Страна.ua» опубликовало материал, в котором говорилось, что ряд украинских чиновников, политиков и бизнесменов подпольно привились от коронавируса. Одна из сотрудниц киевской клиники подтвердила СМИ эту информацию.

Незадолго до этого глава редакционного совета портала «Обозреватель» Михаил Бродский сообщил, что украинские чиновники тайно закупают вакцину Pfizer для распространения в узких кругах. По его данным, одна прививка обходилась в $2,5 тыс. (около 190 тыс. рублей). Препарат якобы привезли чартерным рейсом, как багаж лица, обладающего дипломатическим паспортом — такие лица не проходят таможенный контроль.

Вскоре СБУ и полиция начали проверять информацию из этих публикаций. «Если кто-то хочет за свои деньги, на свой страх и риск, уколоть себя какой-то вакциной — это его право, но продавать вакцину, которая не зарегистрирована и ввезена контрабандным путем, без уплаты таможенных пошлин и налогов, — это является нарушением», — заявлял замглавы МВД страны Антон Геращенко.

В итоге в СБУ возбудили уголовное дело по статье «О незаконном производстве, изготовлении, приобретении, перевозке, пересылке, хранении с целью сбыта либо сбыте ядовитых или сильнодействующих веществ либо ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств».

Официально кампания по вакцинации от COVID-19 в стране началась только 24 февраля 2021 года — украинцев прививают препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. В первой волне прививку сделали медикам и военнослужащим — сейчас же привиться может любой гражданин.