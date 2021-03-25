Доставлен из Австрии: какой срок грозит экс-чиновнику Мазо

Экс-директору департамента управления имуществом Минкультуры Борису Мазо вряд ли удастся избежать обвинительного приговора, ему грозит от 15 лет лишения свободы, рассказал «Газете.Ru» адвокат Максим Калинин.

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Бывший чиновник стал фигурантом уголовного дела в России, в рамках которого ему вменяются ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 (создание преступного сообщества, особо крупное мошенничество и легализация преступных доходов в особо крупном размере).

«Сроки у него огромные по тем статьям, которые ему вменяются – 15, 10, 5 лет. В условиях современной России также нужно понимать, что, если дело возбуждено и поступило в суд, оно автоматически закончится обвинительным приговором. Просто так оно бы возбуждено не было, особенно по таким серьезным статьям УК. оправдательных приговоров у нас практически нет – за прошлый год их доля составила 0,5%», — объяснил Калинин.

Единственное, что немного сократит Борису Мазо срок наказания, это время, которое он провел в СИЗО в Австрии. При этом такое отягчающее обстоятельство, как побег от следствия в другую страну, в свою очередь, наоборот добавит ему еще несколько лет.

«Со стороны Мазо было неразумно скрываться в Австрии, учитывая, что с этой страной у России есть соглашение об экстрадиции. У нас есть ряд стран, с которыми не подписан договор о правовой помощи, и преступников они нам не выдают. Та же самая Мексика», — отметил адвокат.

На данном этапе понять, как быстро завершатся следственные действия по делу, предсказать сложно – все будет зависеть от тактики адвокатов Мазо, считает юрист:

«В случае с Мазо не нужны никакие экспертизы, которые могли бы затянуть ход следствия. Однако очень многое будет зависеть от тактики защиты. Если он изначально признает вину и будет сотрудничать со следствием, то никакого смысла затягивать следственные действия не будет. Адвокаты могут вмешаться и затянуть решение вопроса, но это уже сложно предугадать».

Сейчас Бориса Мазо содержат в СИЗО «Матросская тишина». В течение 10 дней следствие должно ознакомить его с предъявленным ранее заочно обвинением. Ранее экс-чиновника также заочно заключили под стражу, он находился в международном розыске.

По данным следователей, в 2015 году тогдашний замминистра культуры Григорий Пирумов создал преступную группу, в которую входили Борис Мазо, а также руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, занимающийся строительным бизнесом. ОПГ похитила свыше 916 млн рублей, выделенных, по материалам дела, на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа.

Ранее все фигуранты дела уже были осуждены в 2017 году по «делу реставраторов», после того, как похитили более 100 млн рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов. Мазо тогда приговорили к полутора годам заключения, однако он оказался на свободе сразу после оглашения приговора, так как уже отбыл наказание под стражей. Когда стали известны новые факты предполагаемых преступлений, он уже скрылся от российских следователей за рубежом.

Вопрос о возвращении беглого чиновника на родину решался в течение нескольких лет — первый раз Генпрокуратура направила запрос о выдаче господина Мазо в 2018 году, когда стало известно о его проживании в Австрии. Повторный запрос был направлен год спустя, и только в октябре 2019 года Земельный суд Вены его удовлетворил.

Еще спустя месяц Мазо был задержан в Австрии на основании арестного ордера, выданного судом Марбельи. Как оказалось, испанская полиция, в свою очередь, подозревает Бориса Мазо, а также его бывшую жену, сына и адвоката в причастности к отмыванию денег, полученных незаконным путем на родине. В частности, семья приобрела «роскошную недвижимость в Марбелье» за €4 млн — все было оплачено со счета в швейцарском банке.

В связи с этим испанская сторона начала выяснять обстоятельства инцидента с целью задержания Мазо — операция получила кодовое название «Хаммер». В ходе расследования испанские власти наложили обеспечительный арест на четыре дома россиянина в Марбелье и Эстепоне, виллу на курорте региона Коста-дель-Соль, а также автомобиль, стоимость которого оценили в €100 тыс. Кроме того, были арестованы €160 тыс. на банковских счетах и множество ювелирных украшений.

Уже в августе 2018 года имущество Мазо в Эстепоне было передано под арест российским правоохранителям. Также Басманный суд постановил арестовать квартиру, земельный участок и дом экс-чиновника, расположенные в Подмосковье.

Окончательное решение о выдаче экс-чиновника России суд принял месяц назад, однако тогда адвокатам Мазо удалось отсрочить процедуру, сославшись на плохое состояние здоровья их подопечного. Тем не менее, дополнительная медицинская экспертиза, которую назначил суд, выявила, что препятствий для экстрадиции нет.