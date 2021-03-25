Путин рассказал о своих планах после вакцинации

Российский президент Владимир Путин заявил, что планирует расширить географию своих визитов после того, как будет изучен эффект введенной ему вакцины от коронавируса. Об этом глава государства сказал на встрече с лауреатами премии для молодых деятелей культуры. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

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Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, беседуя с Путиным, пригласила его посетить учреждение. «Мария Александровна, спасибо большое. Прививку, как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее. Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров», — поделился планами глава государства.

Веденяпина во время своего выступления на онлайн-встрече с президентом России попросила его возродить субсидию региональным библиотекам на комплектование фондов книгами в бумажном виде. По ее словам, ранее такая субсидия давала свои результаты.

Глава детской библиотеки напомнила также о программе детского и юношеского чтения, концепцию которую кабмин одобрил еще в 2016 году, однако финансирование выделено не было.

Путин уточнил, какой объем средств необходим для реализации программы. «На тот момент она стоила два триллиона», — ответила руководитель РГДБ.

«Два триллиона? — удивился глава государства. — Если триллиона, то понятно, почему Минфин не пропускал».

«Не триллиона, миллиарда. Я плоха с цифрами», — исправилась Веденяпина.

В свою очередь, глава Минкульта России Ольга Любимова считает, что для пополнения в субъектах всех фондов детскими, юношескими книгами, классикой и современной литературой потребуется от 550 млн рублей в год.

Что касается прививки от коронавируса, которую Путин сделал в минувший вторник, пока главе государства ввели только первую дозу препарата, недели через три будет введен второй компонент. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, президенту делали вакцинацию одной из отечественных вакцин от коронавируса.

«Все три российские вакцины абсолютно надежные, эффективные и безопасные. Поэтому никакой разницы, какой вакциной привился президент, нет. А какой вакциной, знают только президент и его врач», — заявил Песков. Ранее представитель Кремля объяснял это тем, что власти сознательно не называют препарат, так как «все три российский прививки абсолютно надежны и эффективны».

«У президента никаких побочных эффектов не наблюдается, он чувствует себя хорошо, переносит вакцину хорошо», — рассказал Песков.

Процесс проходил в закрытом формате. В Кремле отмечали, что Путин не хотел прививаться публично, перед камерами, так как ему это не нравится. Ранее Песков отмечал, что вакцинация окажет минимальное влияние на рабочий график Путина. Он обращал внимание, что процесс вакцинирования «достаточно несложная процедура».

В России вакцинация проходит уже несколько месяцев. Основной препарат для проведения процедуры — «Спутник V». Как заверяли ранее в Кремле две другие вакцины — «ЭпиВакКорону» и «КовиВак» — в скором времени в значительном количестве поступят в гражданский оборот. Предполагается, что это произойдет через полмесяца.

«Поэтому никаких проблем здесь нет», — таким образом Песков не согласился с мнением о том, что сокрытие названия препарата можно объяснить тем, что в значительных объемах налажено производство только «Спутника V», а других отечественных вакцин от коронавируса пока не хватает.