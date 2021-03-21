«Получил взятку от Шпигеля»: за что задержали губернатора Пензенской области

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и его соучастники задержаны по подозрению во взяточничестве. Речь идет о получении взятки от бизнесмена и бывшего продюсера Николая Баскова Бориса Шпигеля. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Реклама

«На основании материалов оперативно-розыскной деятельности МВД России возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», и других лиц. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки)», — уточнили в ведомстве.

Следствие считает, что в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

Взятки передавались за предоставление группе фармкомпаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

Известно, что следственные действия проводились и в отношении сыновей губернатора — Данилы и Александра. При взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и при силовой поддержке подразделений Росгвардии, в том числе регионального управления по Пензенской области, Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые задержаны. У них дома и на рабочих местах прошли обыски.

Во время обыска у Белозерцева были обнаружены наличные средства на сумму в 420 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Толкователь».

В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, и следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

После задержания Белозерцева в «Единой России» обсуждается вопрос о приостановке его членства в партии. «Приостановка членства — да, рассматривается», — подтвердил РИА «Новости» осведомленный источник в ЕР.

Согласно открытым данным, Иван Александрович Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Ливенского района Орловской области. В 1980 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище им. В.И. Ленина по специальности «инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин».

В 1991 году окончил Гуманитарную академию Вооруженных сил РФ по специальности «социальный педагог». После этого служил в должности командира взвода роты учебно-боевых танков Ульяновского высшего танкового командного училища.

С 1992 по 1999 год занимал должность заместителя военного комиссара Пензенской области по работе с личным составом. В 1999-2004 годах работал начальником отдела кадров и учета офицеров запаса Пензенской области.

24 декабря 2000 года был избран депутатом Пензенской городской думы III созыва. В 2004-2005 годах — председатель Пензенской городской думы. С 2005 по 2012 год — председатель Пензенской городской думы и по совместительству глава Пензы.

4 декабря 2011 года принимал участие в выборах в Государственную думу РФ VI созыва в составе списка кандидатов от партии «Единая Россия». По итогам распределения мандатов в Думу не прошел.

С 2012 по 2015 год работал депутатом, был председателем Законодательного собрания Пензенской области V созыва. 25 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Ивана Белозерцева временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. На посту главы региона он сменил Василия Бочкарева.

13 сентября 2015 года Иван Белозерцев одержал победу на выборах губернатора Пензенской области , набрав 86,04% голосов избирателей. Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ Владимир Симагин, получил 7,75%. 21 сентября того же года Иван Белозерцев официально вступил в должность.

В единый день голосования 13 сентября 2020 года вновь был избран руководителем Пензенской области. За него проголосовали 78,72% избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ, заместитель главы Пензы Олег Шаляпин (8,46%). 21 сентября того же года состоялась церемония инаугурации избранного губернатора.

Губернатор Иван Белозерцев прославился призывом к мэрам лично отговаривать женщин от абортов, а также советам педагогам по покупке портретов главы государства и самого себя.